París se blinda para Francia-Marruecos: drones, pirotecnia prohibida y estaciones de metro cerradas

París reforzará este jueves su dispositivo de seguridad por el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, ante el temor de disturbios en los principales puntos de concentración de hinchas.

El encuentro se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, mientras que en Francia comenzará a las 22. Una hora antes, desde las 21 de París, entrará en vigencia el operativo dispuesto por la Prefectura de Policía, con controles especiales en los Campos Elíseos y alrededores.

El plan incluye la utilización de drones de vigilancia para monitorear concentraciones y detectar posibles focos de tensión en tiempo real, además de la prohibición de transportar o utilizar material pirotécnico y fuegos artificiales en la vía pública.

Las autoridades francesas buscan evitar una repetición de los incidentes registrados tras la semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando Francia eliminó a Marruecos y se produjeron 266 detenciones en todo el país, 167 de ellas en París.

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El operativo tendrá como eje principal la zona de los Campos Elíseos, donde algunos comercios comenzaron a proteger sus fachadas y vidrieras ante el temor de saqueos o ataques, en un sector que suele transformarse en punto de celebración tras los grandes partidos de la selección francesa.

También habrá restricciones en el transporte público. La RATP informó cierres desde las 21 en estaciones como Argentine, George V, Madeleine, Miromesnil, Ternes y Tuileries, mientras que la línea 6 interrumpirá su servicio entre Charles de Gaulle-Étoile y Trocadéro.

La Prefectura justificó la dureza del despliegue por la posibilidad de grandes concentraciones en la capital y la periferia, además de los antecedentes recientes de disturbios durante celebraciones futbolísticas vinculadas a partidos del PSG en la Liga de Campeones.

Francia y Marruecos volverán a cruzarse en una instancia decisiva de un Mundial, esta vez por un lugar en las semifinales, mientras París se prepara para una noche de máxima tensión en las calles. (NA).