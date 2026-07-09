Con Facundo Tello como árbitro, Francia y Marruecos abren los cuartos de final con un partidazo

La Selección de Francia se mide ante su par Marruecos, en el partido que abre los cuartos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Gillette Stadium de Boston y se podrá ver a través de DSports y Paramount+.

Además, será dirigido por el bahiense Facundo Tello, en lo que será su sexta participación mundialista y la tercera en esta edición (ver abajo).

*Cómo llegan

Francia llega a este enfrentamiento como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, ya que en sus primeras presentaciones goleó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1) en la fase de grupos, mientras que en los 16avos de final pasó por arriba a Suecia con un contundente 3-0.

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Sin embargo, en los octavos de final los dirigidos por Didier Deschamps sufrieron y mucho para eliminar a Paraguay, selección a la que vencieron 1-0 gracias a un penal que convirtió el delantero Kylian Mbappé, quien pelea con Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland por el premio de máximo goleador de este Mundial.

Los franceses cuentan con un gran poderío ofensivo, ya que no solo tienen a Mbappé, sino que también contribuyen Michael Olise, Bradley Barcolá y Ousmane Dembélé.

Del otro lado estará Marruecos, que busca alcanzar nuevamente las semifinales para igualar su logró del Mundial pasado, cuando se convirtió en la primera selección africana en meterse entre los cuatro mejores de un Mundial.

En la fase de grupos, los Marroquíes terminaron segundos en su zona producto del empate con Brasil y las victorias sobre Haití y Escocia.

Ya en las instancias de eliminación directa, demostraron un enorme carácter para vencer a Países Bajos por penales en 16avos de final, mientras que en los octavos de final golearon 3-0 a Canadá.

De esta manera, los marroquíes buscarán tomarse revancha de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, donde cayeron en las semis justamente ante Francia por 2-0.

*Histórico

Facundo Tello dirigirá su sexto partido mundialista y el tercero en esta edición de la Copa del Mundo.

Como siempre, Facu estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.

Además, Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro estará como reserva.

Antes del encuentro de hoy, el bahiense en este torneo dirigió Canadá-Bosnia (0-1) y Sudáfrica-Corea del Sur (1-0), ambos por la fase de grupos.

Previamente, había pitado en tres juegos en Qatar 2022: Suiza-Camerún (1 a 0), Corea del Sur-Portugal (2 a 1) -ambos por la fase de grupos- y Marruecos-Portugal (1 a 0) por los cuartos de final.

*Cómo sigue

Los cuartos de final continuarán mañana, con otro gran partido.

Desde las 16, España y Bélgica cruzarán en SoFi Stadium de Los Ángeles, con arbitraje de Michael Oliver de Inglaterra.

Además, el sábado habrá doble programación, con la presentación de Argentina.

El combinado nacional jugará a las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Mientras que antes, a las 18, Inglaterra y Noruega definirán al otro semifinalista en el Hard Rock Stadium de Miami.