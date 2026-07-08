Fito Páez confirma su esperado show en Bahía Blanca tras brillar en el Movistar Arena

El romance de Fito Páez con su público no se detiene y ahora se traslada al interior del país. Tras consagrarse el pasado lunes 29 de junio ante un Movistar Arena repleto en la Ciudad de Buenos Aires, el ícono del rock nacional ya palpita su desembarco en Bahía Blanca. La presentación, programada para el martes 1 de octubre, marcará una de las escalas más importantes de su ambiciosa gira "Sale el Sol Gira Argentina", un recorrido federal con el que planea reencontrarse con distintas generaciones de fanáticos a lo largo y ancho del territorio argentino.

El concierto en suelo bahiense promete replicar la mística de su reciente show en Villa Crespo, donde durante más de dos horas de recital el músico ratificó la vigencia absoluta de un repertorio que es parte del ADN cultural del país.

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Claves de las entradas y detalles del show en Bahía Blanca

La expectativa en el sur de la provincia de Buenos Aires es total ante el regreso de uno de los máximos referentes de la música en español. El concierto contará con una ambiciosa puesta en escena y una banda de primer nivel.

Los datos clave que deben tener en cuenta los fanáticos para asegurar su lugar:

Fecha y hora: Martes 1 de octubre a partir de las 21:00 horas.

Lugar del show: Predio FISA (Bahía Blanca).

Canales oficiales de venta: Las entradas ya se pueden adquirir de forma online únicamente a través de Protickets (protickets.com.ar) y Open Show (ticketbahia.com.ar).

Un paréntesis en Europa: Antes de desembarcar en Bahía Blanca, Páez viajará a España a principios de septiembre para ofrecer dos funciones exclusivas: una en formato "Clásico" (junto a un octeto de cuerdas) en el Teatro Real de Madrid, y otra en formato solo piano en el Palau de la Música de Barcelona.

El antecedente de un Movistar Arena cargado de emociones

El show previo de este lunes en Buenos Aires funcionó como el combustible perfecto para iniciar esta nueva etapa de la gira. El setlist combinó la potencia de temas nuevos como "Shine" y "Las Fuerzas Armadas del Amor" con himnos inoxidables como "El amor después del amor", "Mariposa Tecknicolor", "Al lado del camino", "Dar es dar", "11 y 6" y un emotivo homenaje a Charly García con "Yendo de la cama al living".

Uno de los picos de la noche se dio cuando Fito se adueñó del piano en absoluta soledad. "Esta es la parte en la que no sé qué voy a tocar", confessed con complicidad al público antes de improvisar y regalar una versión de "Mother", el clásico de John Lennon.

La solvencia musical del tour está garantizada por una banda de altísimo vuelo que acompaña al rosarino: Diego Olivero, Gastón Baremberg, Juan Absatz, Juani Agüero, Emme y una destacada sección de vientos integrada por Ervin Stutz, Alejo von der Pahlen y Santiago Benítez. La sofisticada propuesta visual, por su parte, lleva la firma del reconocido diseñador Sergio Lacroix.

"Gracias por este silencio, que en este momento de la historia pareciera haberse perdido. Lo agradezco porque la música se mueve mejor allí y llega a los corazones", reflexionó Páez antes de despedirse de Buenos Aires, dejando la mesa servida para lo que promete ser una noche histórica en Bahía Blanca.