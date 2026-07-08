Juicio por la desaparición de Loan: hoy declaran el padre de uno de los acusados y dos tías

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes continúa este miércoles con declaraciones de suma importancia. En la novena audiencia en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional prestarán testimonio el padre de uno de los acusados y dos tías del niño.

Según trascendió, hoy declaran las tías Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, sumado a Alfonso Benítez, padre del acusado Antonio Benítez.

La testimonial de Gabina es importante debido a su implicancia en las primeras horas de la pesquisa. La mujer es policía y el 13 de junio estaba de franco cuando recibió un mensaje del comisario Walter Maciel sobre lo que había pasado, por lo que se hizo presente en El Algarrobal.

A su vez, se escuchará hoy una llamada que Laudelina Peña y Gabina tuvieron al día siguiente de la desaparición del menor.

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Acerca de Lidia, dijo en su primera declaración haber visto a Antonio Benítez sin remera mientras buscaban a Loan. Este dato es de relevancia para la fiscalía debido a que en el expediente se remarca que el sujeto se cambió la ropa en reiteradas oportunidades.

Por el momento ninguno de los implicados rompió el pacto de silencio y hay hermetismo con el paso de las audiencias sobre si alguno de los acusados de la causa principal decidirá hablar ante el Tribunal.

En la investigación principal están acusados el excomisario Walter Maciel; a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; a su marido, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; a Laudelina Peña, tía del menor; a su esposo, Antonio Bernardino Benítez; a Mónica Del Carmen Millapi; y a Daniel "Fierrito" Ramírez.

En tanto, en la causa paralela son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación. (NA)