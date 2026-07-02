Juicio por la desaparición de Loan: declaró la abuela Catalina y apuntó contra su hija Laudelina

La abuela Catalina ya declaró en el juicio por la desaparición de Loan Peña, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, y allí apuntó contra su hija Laudelina, una de las acusadas.

“Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía decir que era un accidente, pero para mí era mentira”, contó la jubilada frente al Tribunal.

Acerca de María Victoria Caillava, señaló que la conocía por ser funcionaria del barrio y que fue Laudelina quien la invitó al almuerzo.

Durante su testimonial se solicitó que la mujer se siente cerca de los jueces para que pueda escuchar bien las preguntas.

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A su vez, se esperan más testimoniales con relación al entorno del niño. Dos de esas declaraciones son más que importantes debido a que se tratan de personajes reconocidos en la causa: Camila Núñez, esposa del primo del Loan, y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Macarena es una de las piezas más relevantes. Hija de dos de los acusados y quien días después del inicio de la causa fue con su mamá hasta la ciudad de Corrientes para declarar en el fuero provincial que Loan sufrió un accidente automovilístico.

Camila es una de las personas que estuvo presente en el almuerzo y negó rotundamente la versión de Laudelina sobre un siniestro vial.

El listado también está integrado por Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos de Loan.

El martes y miércoles se llevaron a cabo audiencias atravesadas por una fuerte carga emocional, donde los padres y hermanos se quebraron al recordar al menor. (NA)