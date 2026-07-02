Dos niños dieron positivo por cocaína y marihuana en medio de un caso de violencia de género

Personal del Comando de Patrullas de la ciudad intervino en horas del mediodía del martes en un domicilio al ser alertados por los vecinos de que una mujer se encontraba dentro en estado inconsciente. Al ingresar determinaron que la mujer había sido agredida en la cabeza con un arma blanca, aunque pudo recuperar el conocimiento y está fuera de peligro.

Al recobrar el conocimiento, la mujer, de 33 años, indicó que había sido agredida por su pareja quien ya no se encontraba en la morada. Dentro de la misma se encontraban dos menores, uno de tres años y otro de once meses, por lo que se dio inmediata intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

Luego de ser trasladada al hospital para que le realicen curaciones se realizó una inspección del lugar, donde los efectivos encontraron un invernadero con 18 plantas de cannabis, procediéndose a su secuestro preventivo. En consecuencia, y por disposición judicial, se concretó la aprehensión de la moradora por infracción a la Ley 23.737, mientras que continúan las actuaciones para dar con el presunto autor de la agresión denunciada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La mujer fue trasladada al hospital Penna de la ciudad y los niños fueron sometidos a exámenes toxicológicos que dieron como resultados positivos para marihuana y cocaína.

Intervienen la UFIJ de turno y la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que está pasando por ello llamá a la Línea 144 donde se brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia.