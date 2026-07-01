La música de los '90, de luto: murió el ex Locomía Manuel Arjona a los 58 años

El cantante del grupo Locomía, Manuel “Manolo” Arjona, murió de forma súbita a los 58 años en su domicilio de Viladecans, Barcelona, según confirmaron miembros de la banda a través de redes sociales.

El lamentable deceso habría ocurrido mientras el artista dormía en su domicilio, durante la madrugada de este miércoles, tal como relató Xavier Font, su excompañero de una de las agrupaciones más reconocidas del pop de los años 80.

Medios locales indicaron que el músico había pintado durante las horas diurnas de este martes; luego se “acostó y ya no se levantó”, aseguró Font. Horas después, compartió un comunicado en redes sociales: “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo”.

“Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”, concluyó el escrito publicado en el perfil oficial de Locomía.

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Su también compañero, Juan Antonio Fuentes posteó una fotografía de ambos y le dedicó sus sentidas palabras: “Se me va un ícono, un referente, un amigo y un hermano. Manolo, luz para tu viaje. Comparto el dolor con la familia y mando fuerza y amor infinito”.

Arjona fue parte de los miembros que fundaron el grupo en 1983 y que pronto se convirtió en un ícono internacional por su originalidad y excentricidad. La banda se posicionó con un ritmo poco conocido hasta el momento, con una estética particular y sus emblemáticos abanicos.

En ese momento, el conjunto fue integrado por Xavier Font, Luis Font, Gard Passchier y Manuel Arjona, que dieron nacimiento al disco Taiyo, una pieza que dio visibilidad a la comunidad LGBT.

Arjona había tenido que ocultar su elección sexual durante años, ya que nació en una familia conservadora de Barcelona en 1968. Durante su juventud, se radicó en la isla de Ibiza y pudo compartir sus preferencias, lo que él mismo consideró en vida como “un cambio salvaje”.

Aquel primer compilado se destacó por sencillos como el que lleva su nombre homónimo —que se convirtió en un himno— y Rumba, samba y mambo. La repercusión fue tal que se metieron en el Top 10 de la música británica y latinoamericana.

El nivel de reconocimiento los llevó al cumpleaños número 41 de Freddie Mercury, que fue celebrado en Ibiza, en el hotel Pikes. El inglés había quedado fascinado con el estilo, luego de haberlos visto en la discoteca local Ku.

En ese contexto, Font le regaló a Mercury unos zapatos de cuero negro diseñados en punta, que el cantante utilizó cuatro años después en el videoclip de la canción I'm Going Slightly Mad, en 1991, uno de los últimos trabajos visuales que grabó antes de morir.

Con Arjona, se suman cuatro decesos a la banda, junto a Santos Blanco y Frank Romero, que murieron en 2018, y Francesc Picas en 2023.

Arjona dejó la banda en 1992 y mantuvo un bajo perfil, fuera de la mirada pública. Aunque, luego de algunos documentales, en 2013 impulsó un intento de regreso de la banda. Los restos del intérprete tendrán su último adiós durante un velatorio en el tanatorio Altima Viladecans, en Barcelona. (con información de NA)