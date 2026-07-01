Esclarecen en Bahía un "cuento del tío" por más de 180.000 dólares

Una pareja que sería oriunda de la provincia de Neuquén fue arrestada en las últimas horas en nuestra ciudad, acusada de cometer un "cuento del tío" en perjuicio de un vecino bahiense de 76 años, a quien despojaron de 183.000 dólares que todavía no fueron encontrados.

Se trata de Luis Ramírez, de 52 años, y Gabriela Noemí Such (46), quienes están imputados del delito de estafa.

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La investigación, a cargo de la DDI de Bahía Blanca, se originó el 20 de abril pasado, a mediodía, cuando el damnificado, quien vive en la primera cuadra de la calle Pueyrredón (a corta distancia de esa sede policial), sufrió el delito.

El vecino denunció que una mujer, con voz congestionada, llamó a su teléfono y se hizo pasar por su hija. Le dijo que había recibido un llamado de un tal Marcos, que trabaja en el Banco Nación, quien le manifestó que los dólares de una serie determinada serían sacados de circulación antes de las 15 de ese día.

La supuesta hija le pidió que revise el número de serie de sus ahorros y que iba a pasar una persona de su confianza, a quien identificó como Andrea Díaz, a retirar el dinero.

Finalmente el hombre colocó 183.000 dólares de sus ahorros en un bolso de tela de jean y los entregó a la mujer que pasó a retirarlos.

Las Cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) y otros registros particulares fueron clave para esclarecer el delito.

Se pudo reconstruir el camino de la sospechosa que se llevó el efectivo, que subió a un Toyota Corolla blanco ubicado a unos 300 metros del lugar. Con los datos del vehículo se establecieron sus movimientos previos y posteriores y que el vehículo estaba al mando de José Luis Ramírez, un hombre con antedentes por este tipo de hechos.

Los investigadores sabían que Ramírez era oriundo de Neuquén y por ese motivo se solicitó colaboración a la Brigada de Investigaciones de aquella capital, que realizó allanamientos a dos domicilios del lugar, aunque sin resultados positivos.

Luego de algunos días sin novedades, ayer, tras una comunicación del CeUM, se estableció que el Toyota había vuelto a ingresar a Bahía sobre las 10.20.

De esa manera se pudo determinar que se encontraba frente a un domicilio de Moreno al 700 -donde la pareja alquilaba- y se montó una guardia que permitió la detención de ambos sospechosos.

Además del vehículo en cuestión, la Policía secuestró 1,7 millones de pesos argentinos, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol (utilizados durante la estafa), dos pendrive, tres teléfonos celulares (cuyo contenido será analizado) y documentación varia.