Frío antártico: cuándo llegará a Bahía y hasta dónde caerá la temperatura

﻿﻿﻿﻿﻿El ingreso de una masa de aire de origen antártico afectará todo el territorio argentino durante los próximos días, provocando temperaturas por debajo del cero, incluyendo a Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

Según se indicó desde el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno afectará entre este miércoles y jueves sobremanera a la franja central y el norte del país.

Para la jornada del miércoles, siempre de acuerdo a los datos del ente oficial, en el SOB se aguardan mínimas que oscilarían entre -2 y 2 ºC, aunque la situación se extremaría más al día siguiente, con registros que podrían caer hasta -4 ºC.

Incluso, no se descarta la presencia de nieve en las cumbres más altas de nuestra región. El servicio Satelmet, sin ir más lejos, ya pronosticó un miércoles “frío y nuboso con ocasional nieve” y una mínima de 0 ºC para la zona de las sierras de Ventania. Algo similar expresa Meteored.

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Pero el día más frío en Bahía sería el viernes, según el SMN: una mínima de 0 y una máxima de 7 ºC. El sábado sería similar, aunque la máxima treparía hasta 9 ºC. El miércoles y el jueves, en tanto, las mínimas serían de 2 y 1 ºC, respectivamente.

En este marco, se aclaró, las temperaturas más bajas se darían en Patagonia y Cuyo, con mínimas de entre -12 y 0 °C, y valores que incluso podrían descender por debajo de los -20 °C en sectores de la meseta patagónica. Las temperaturas máximas oscilarán entre -5 y 7 °C, especialmente durante las jornadas del miércoles y jueves.

Por su parte, en el centro-este y norte del país se esperan los días más fríos entre el miércoles y viernes, con temperaturas mínimas que estarán entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte. Las temperaturas máximas rondarán entre los 6 y 12 °C en la franja central, y entre los 10 y 18 °C en el norte.

A su vez, desde el SMN se indica que se registrarán nevadas en la meseta patagónica y en zonas bajas de la región cuyana, así como en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y de las provincias del noroeste argentino. Las nevadas más significativas se darán sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza durante el miércoles 1 de julio, con acumulados de entre 5 y 15 centímetros.

¿Polar o antártica?

Aunque muchas veces se habla de “aire polar” para describir cualquier ingreso de bajas temperaturas, en esta ocasión el fenómeno presenta una particularidad importante: el aire tiene un origen antártico, es decir, se formó sobre el continente más frío del planeta antes de desplazarse hacia latitudes más bajas.

Según el sitio especializado Meteored, ese detalle marca una diferencia significativa: mientras las masas de aire polar suelen generarse sobre los océanos que rodean la Antártida o en sectores subantárticos, las masas de aire antárticas nacen sobre la extensa superficie helada del continente, donde la radiación solar es mínima durante el invierno y el enfriamiento del aire alcanza niveles extremos.