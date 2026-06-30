Se fue hace un tiempo y volvió: Olimpo sumó a un viejo conocido antes del clásico del domingo

Olimpo confirmó hoy el regreso de Leandro Espejo, quien retorna al club luego de irse a fines de 2025, cuando por reglamento no podía sumar un préstamo más en la institución.

El sanjuanino arriba procedente de Chaco For Ever, de la Primera Nacional, donde disputó 9 partidos (1 por Copa Argentina).

En caso de que lleguen todos los trámites de la habilitación, el atacante de 24 años podría estar disponible para el clásico del domingo, cuando el aurinegro reciba a Villa Mitre -desde las 15- por la fecha 16 del Torneo Federal A.

En su anterior paso por el club, Lean disputó 39 encuentros y marcó 8 goles, desde su llegada a mediados del 2024.

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Nacido en Santa Paula, Espejo inició su carrera en Sportivo Peñarol de Chimbas (2019), jugando Regional Amateur y Federal A, con tan buenas actuaciones en 2021 que Talleres de Córdoba se fijó en él (5 presencias en la Liga Profesional 2022). Después pasó a San Martín de San Juan (9 cotejos y una lesión que lo alejó de las canchas durante cuatro meses) y también estuvo en Sol de América de Paraguay (5 partidos).