Antes del clásico, Villa Mitre recibe a un puntero y Olimpo visita al último

Villa Mitre y Olimpo se presentan esta tarde por la fecha 15 de la Zona 4 del Torneo Federal A, antes de cruzarse el próximo domingo en una nueva edición del clásico bahiense.

Ambos jugarán desde las 15.

El tricolor recibirá a Alvarado en El Fortín, con arbitraje de Joaquín Gil.

Mientras que el aurinegro visitará a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi, con César Ceballo como juez principal.

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Además, también a las 15 jugarán: Kimberley-Brown de Madryn (con Pablo Núñez como juez) y Germinal-Santamarina (Luis Martínez).

Libre tendrá Sol de Mayo.

*Cómo llegan

Olimpo arriba al partido ante Círculo luego de sumar otro empate, esta vez 0 a 0 ante Kimberley.

De esta manera, el aurinegro sumó su tercera igualdad en fila y la quinta teniendo en cuenta los últimos siete juegos, en los que también perdió uno y ganó otro.

Esta racha hizo que Alvarado lo alcance en la cima de la tabla, ambos con 23 puntos.

Círculo, en tanto, marcha último con sólo 8 unidades y viene de caer contra el Torito, por 1 a 0.

De hecho, sólo consiguió un triunfo en el torneo: contra Kimberley, por 2 a 1, en la fecha tercera fecha.

En el partido por la primera rueda, en Bahía, Olimpo venció a Círculo por 1 a 0 con gol de Federico González.

Mientras que Villa Mitre consiguió un triunfo vital ante Santamarina, por 2 a 0, con goles de Jerónimo Almada y Santiago Gómez.

Esta victoria, luego de tres empates sin goles consecutivos, le permitió a la Villa alcanzar a Kimberley en el cuarto puesto.

Alvarado, además del triunfo citado ante Círculo, acumula un invicto de seis partidos en fila, en lo que sumó 4 éxitos y sólo recibió 2 goles (en el empate 2 a 2 frente a Kimberley).

El último antecedente entre la Villa y el equipo marplatense fue empate 1 a 1, con goles de Jerónimo Almada (para el tricolor) y Santiago Gutiérrez de penal (para Alvarado).

*Los elegidos

Los convocados de Villa Mitre para esta tarde son:

-Arqueros: Jerónimo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Guido Segalarba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Hugo Silva, Ulises Olguín, Diego Avit.

-Volantes: Thiago Pérez, Carlos Battigelli, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti, Víctor Ayala, Nicolás Cavagnero y Marcos Aguirre.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Rubén Tarasco, Santiago Gómez y Tomás Ibarra.

Los convocados de Olimpo para hoy son:

-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Entradas

Los tickets para el partido entre Villa Mitre y Alvarado se venderán hoy en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta, desde las 10.30 hasta el inicio del juego.

Los valores de las entradas serán los siguientes:

-General: $24.000

-Socios: $17.000

-Jubilados: $17.000

-Menores: $17.000

-Adicional platea: $25.000

-No socios: $35.000

*La tabla

Así están la posiciones mientras se disputa la fecha 14: 1°) Alvarado y Olimpo, 23 puntos; 3°) Kimberley, 19; 4°) Villa Mitre y Germinal, 15; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 8.

*A los nuestros

A Olimpo y Villa Mitre le quedan los siguientes partidos para cerrar la primera fase del torneo:

-El fixture aurinegro

vs Círculo Deportivo (visitante)

vs Villa Mitre (local)

vs Germinal (visitante)

vs Santamarina (local)

-El fixture tricolor

vs Alvarado (local)

vs Olimpo (visitante)

vs Brown de Madryn (local)

vs Sol de Mayo (visitante)