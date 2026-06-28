Antes del clásico, Villa Mitre recibe a un puntero y Olimpo visita al último
El tricolor será local ante Alvarado y el aurinegro jugará ante Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi. Ambos desde las 15.
Villa Mitre y Olimpo se presentan esta tarde por la fecha 15 de la Zona 4 del Torneo Federal A, antes de cruzarse el próximo domingo en una nueva edición del clásico bahiense.
Ambos jugarán desde las 15.
El tricolor recibirá a Alvarado en El Fortín, con arbitraje de Joaquín Gil.
Mientras que el aurinegro visitará a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi, con César Ceballo como juez principal.
Además, también a las 15 jugarán: Kimberley-Brown de Madryn (con Pablo Núñez como juez) y Germinal-Santamarina (Luis Martínez).
Libre tendrá Sol de Mayo.
*Cómo llegan
Olimpo arriba al partido ante Círculo luego de sumar otro empate, esta vez 0 a 0 ante Kimberley.
De esta manera, el aurinegro sumó su tercera igualdad en fila y la quinta teniendo en cuenta los últimos siete juegos, en los que también perdió uno y ganó otro.
Esta racha hizo que Alvarado lo alcance en la cima de la tabla, ambos con 23 puntos.
Círculo, en tanto, marcha último con sólo 8 unidades y viene de caer contra el Torito, por 1 a 0.
De hecho, sólo consiguió un triunfo en el torneo: contra Kimberley, por 2 a 1, en la fecha tercera fecha.
En el partido por la primera rueda, en Bahía, Olimpo venció a Círculo por 1 a 0 con gol de Federico González.
Mientras que Villa Mitre consiguió un triunfo vital ante Santamarina, por 2 a 0, con goles de Jerónimo Almada y Santiago Gómez.
Esta victoria, luego de tres empates sin goles consecutivos, le permitió a la Villa alcanzar a Kimberley en el cuarto puesto.
Alvarado, además del triunfo citado ante Círculo, acumula un invicto de seis partidos en fila, en lo que sumó 4 éxitos y sólo recibió 2 goles (en el empate 2 a 2 frente a Kimberley).
El último antecedente entre la Villa y el equipo marplatense fue empate 1 a 1, con goles de Jerónimo Almada (para el tricolor) y Santiago Gutiérrez de penal (para Alvarado).
*Los elegidos
Los convocados de Villa Mitre para esta tarde son:
-Arqueros: Jerónimo Mazza y Mariano Alcaraz.
-Defensores: Guido Segalarba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Hugo Silva, Ulises Olguín, Diego Avit.
-Volantes: Thiago Pérez, Carlos Battigelli, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti, Víctor Ayala, Nicolás Cavagnero y Marcos Aguirre.
-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Rubén Tarasco, Santiago Gómez y Tomás Ibarra.
Los convocados de Olimpo para hoy son:
-Arqueros: Cristian Geist y Juan Pablo Lungarzo.
-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.
-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.
-Delanteros: Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.
*Entradas
Los tickets para el partido entre Villa Mitre y Alvarado se venderán hoy en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta, desde las 10.30 hasta el inicio del juego.
Los valores de las entradas serán los siguientes:
-General: $24.000
-Socios: $17.000
-Jubilados: $17.000
-Menores: $17.000
-Adicional platea: $25.000
-No socios: $35.000
*La tabla
Así están la posiciones mientras se disputa la fecha 14: 1°) Alvarado y Olimpo, 23 puntos; 3°) Kimberley, 19; 4°) Villa Mitre y Germinal, 15; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 8.
*A los nuestros
A Olimpo y Villa Mitre le quedan los siguientes partidos para cerrar la primera fase del torneo:
-El fixture aurinegro
vs Círculo Deportivo (visitante)
vs Villa Mitre (local)
vs Germinal (visitante)
vs Santamarina (local)
-El fixture tricolor
vs Alvarado (local)
vs Olimpo (visitante)
vs Brown de Madryn (local)
vs Sol de Mayo (visitante)