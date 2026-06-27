"Los años más bellos de una vida", en el Círculo De Amantes Del Cine

Lelouch (1937), es uno de los grandes nombres del cine francés. Se inició como cortometrajista y realizador de documentales. Su primer largo fue 'Le propre de l'homme' (1961), producido, dirigido, escrito y actuado por él.

Ha mostrado gran talento para contar historias simples y conmovedoras que fusionan emoción, drama y música en una forma visual cautivadora, que se convirtió en su sello de distinción. En su obra se destacan 'Vivir para vivir' (1967), 'La aventura es la aventura' (1972), 'Los unos y los otros' (1981) y 'Hommes, femmes, mode d’emploi' (1996),

entre otras.

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'Los años más bellos de una vida' es el epílogo de la saga iniciada en 1966 con 'Un hombre y una mujer' y continuada con 'Un hombre y una mujer veinte años después'(1986).

En su argumento: Se conocieron mucho tiempo atrás. Un hombre y una mujer, cuya historia de amor fulgurante, inesperada, atrapada en un paréntesis, acabaría revolucionando nuestra forma de ver el amor. Hoy, ese antiguo piloto de carreras se pierde por los caminos de su memoria. Para ayudarle, su hijo irá a buscar a aquella mujer que su padre no fue capaz de conservar, pero a la que rememora continuamente. Y todo para retomar su historia allí donde la habían dejado.

'Los años más bellos de una vida', de Claude Lelouch será estrenada este domingo 28 y el martes 30 de junio, en el Cine Visual, a las 19:30. (No se permite el ingreso a la sala una vez comenzada la proyección)