Se expande la desigualdad económica: los más ricos ganan 15 veces más que los más pobres

La desigualdad aumentó en el primer trimestre de 2026, dado que los ingresos de los más "ricos" aumentaron por encima de los ingresos de los más "pobres". Tanto el Coeficiente de Gini como la brecha de ingresos mostraron un deterioro.

Este jueves el INDEC informó que el decil 10 de la población, que es el más pudiente, obtuvo ingresos 15 veces mayores a los del decil 1, que es el más vulnerable. Está diferencia también era de 15 en el mismo período de 2025, pero era de 13 en el trimestre anterior sin aguinaldo.

En paralelo, el Coeficiente de Gini trepó a 0,442, por encima del 0,435 del primer trimestre del año pasado, y del 0,431 del tercer trimestre de dicho año. Vale aclarar que este es un indicador que va de 0 a 1: cuanto más cerca este de 1, mayor es la desigualdad, y viceversa.

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"Hacia adelante, un mercado de trabajo afectado por el crecimiento heterogéneo entre sectores y un mayor grado de informalidad, en paralelo con ajustes en la asistencia social para sostener el equilibrio fiscal y salarios utilizados como anclas, hacen pensar que los indicadores de desigualdad no seguirán mejorando al ritmo previo", pronosticó la consultora LCG.

Con los datos que se desprenden la entidad estatal, la pobreza habría trepado al 30,7% en el primer trimestre. Los estudios privados también van en sintonía con esos números.

El informe sobre distribución del ingreso del INDEC, que surge a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), permite adelantar el porcentaje de la población Argentina que no logra superar la línea de pobreza.

Leopoldo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), estimó que "la pobreza se habría incrementado desde el 28,2% al 30,1% entre los semestres julio25-diciembre25 y octubre25-marzo26".

Por su parte, Martín Rozada, director de la Maestría en Econometria en la Universidad Torcuato Di Tella, indicó que "la tasa de pobreza para el primer trimestre sería de 30,7%" y que, "si estos datos se confirman, la incidencia del semestre Oct25-Mar26 sería de 30,3%". (Ambito)