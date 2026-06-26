El dólar oficial coronó su segunda semana al alza y ya sube casi 5% en junio: ¿cómo cerró en Bahía?

El dólar oficial encadenó su segunda semana consecutiva al alza viernes y se sostuvo cerca de su nivel más alto en lo que va del año, luego de que el pasado jueves el tipo de cambio mayorista bajara por primera vez tras siete ruedas consecutivas de incrementos. Así, el principal tipo de cambio de referencia para el mercado ya acumula una de casi un 5% en lo que va de junio.

En Bahía Blanca, la divisa norteamericana cerró este viernes a 1.450,23 pesos para la compra (+$1,70) y 1.501,89 pesos para la venta (+$0,26), lo que se traduce en una variación positiva de 0,02% (spread 51,66 pesos).

El blue, por su parte, cotizó en nuestra ciudad a 1.503 pesos para la compra y 1.531 pesos para la venta, con una variación de -0,97% (spread 28 pesos).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la City porteña, el tipo de cambio mayorista cerró estable a $1.477 para la venta, luego de que el miércoles tocara los $1.479, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando alcanzó los $1.482.

Así, su cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.800,75), con una brecha del 21,9%.

En la última rueda de la semana, tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $16 (+1,1%), aunque lejos del aumento de $33 registrado en la anterior. En la jornada se operaron más de u$s734,2 millones en el segmento de contado.

En tanto, los contratos de futuros registraron movimientos mixtos en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.479,5 para fines de junio y en torno a $1.651 en diciembre. El total de la operatoria diaria ascendió a u$s1.610 millones.

De acuerdo a un reciente informe del Banco Provincia, entre las razones para el salto del tipo de cambio oficial destaca una a menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables (ONs).

Asimismo, la depreciación del real brasileño (+3,3% en junio), así como un escenario adverso para las monedas emergentes a nivel global (+2,6% el índice dólar), contribuyeron a la depreciación del peso.

"En contraste, la moderación de las compras del BCRA, que tuvo su segundo peor mes del año, solo detrás de enero, atenuó las presiones alcistas", indica el texto.

En el Banco Nación (BNA), el billete volvió a cerrar $1.495 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta cerró en los $1.943,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.495,57 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP operó a $1.500,31, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo a $1.545,49. En tanto, el dólar blue retrocedió $5 a $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

El riesgo país, por su parte, se situó en 437 puntos, el mismo valor que en la jornada del jueves. (Fuente local y de Ámbito).