Boca acordó la llegada de un arquero mundialista

Boca llegó a un acuerdo para incorporar al arquero colombiano Álvaro Montero, actualmente en Vélez, y tiene todo encaminado para sumar a un futbolista mundialista al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena.

El xeneize acordó la compra del pase con el club de Liniers y el arquero de 31 años firmará un contrato por cuatro temporadas, una vez que finalice su participación con la Selección de Colombia en el Mundial 2026.

Montero, convocado por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo, era uno de los nombres que Boca seguía desde hacía varias semanas para reforzar un puesto considerado prioritario de cara al segundo semestre.

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La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aceleró en las últimas horas y terminó de encaminar una operación que le permitirá al xeneize sumar experiencia, presencia internacional y competencia fuerte bajo los tres palos.

El arquero había llegado a Vélez a comienzos de 2026, cedido desde Millonarios de Colombia, y rápidamente se ganó un lugar importante en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Sus rendimientos llevaron al Fortín a avanzar por la compra de su ficha, aunque la propuesta de Boca modificó el escenario y terminó inclinando la negociación.

La búsqueda de un arquero tomó fuerza en Boca después de la lesión de Agustín Marchesín y de un semestre en el que Leandro Brey no logró consolidarse definitivamente como titular.

En ese contexto, Arruabarrena tendrá ahora una nueva alternativa de jerarquía para uno de los puestos más sensibles del equipo.

Montero cuenta con recorrido en el fútbol colombiano, experiencia en la Selección y una adaptación reciente al fútbol argentino, donde mostró buenas respuestas con la camiseta de Vélez.

La llegada del arquero representa un movimiento fuerte en el mercado de pases de Boca, que pretende rearmar su plantel para afrontar las competencias del segundo semestre. (NA).