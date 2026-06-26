¿Cómo se deciden los rivales que tendrán los mejores 3º para los dieciseisavos de final?

Anoche Paraguay y Australia empataron y no lograron sellar su pase a 16avos como mejor 3º. Foto: FIFA.

Con 48 selecciones el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, el sistema de cruces para la primera instancia eliminatoria directa presenta interrogantes acerca de cómo se decide quién cruza contra quién.

En el Mundial de Fútbol 2026 (con 48 selecciones y 12 grupos de 4 equipos), clasifican a los dieciseisavos de final (ronda de 32):

- Los 2 primeros de cada grupo (24 equipos).

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- Los 8 mejores terceros de los 12 grupos.

Los emparejamientos no se sortean al azar una vez conocidos los terceros. FIFA los define de antemano mediante una tabla fija (Anexo C de las Regulaciones oficiales del torneo), que contempla las 495 combinaciones posibles de qué 8 grupos aportan a los mejores terceros.

¿Cómo se decide el rival de cada mejor tercero?

1º) Se rankean los 12 terceros según estos criterios (en orden):

a) Puntos obtenidos.

b) Diferencia de gol.

c) Goles a favor.

d) Fair play (puntuación por tarjetas).

e) Ranking FIFA (en caso de empate persistente).

2º) Se toman los 8 mejores.

3º) Según exactamente qué 8 grupos aportaron esos terceros (y en qué orden se rankearon), se aplica la fila correspondiente de la tabla de FIFA. Esa tabla asigna cada tercero a un ganador de grupo específico (solo 8 de los 12 ganadores de grupo juegan contra un tercero; los otros 4 ganadores juegan contra un segundo).

Luego cada ganador de grupo que enfrenta a un tercero tiene hasta 5 grupos posibles de donde puede salir su rival (ejemplo: ganador del Grupo E vs. 3° de los grupos A/B/C/D/F). La tabla garantiza que no haya conflictos y que los cruces estén predeterminados.

Resumen de cruces típicos en dieciseisavos

- 8 partidos de 1° de grupo vs. 3° de otro grupo.

- 4 partidos de 1° de grupo vs. 2° de otro grupo.

- 4 partidos de 2° vs. 2°.

Los grupos cuyos ganadores suelen enfrentar terceros incluyen A, B, D, E, G, I, K y L (puede variar ligeramente según la fuente exacta del fixture, pero sigue la lógica de la tabla).

Una vez que terminen todos los partidos de grupos y se conozcan los 8 terceros clasificados, FIFA publica inmediatamente los emparejamientos exactos aplicando esa tabla. No hay sorteo adicional.

La famosa tabla

Esta es al día de hoy la tabla con los mejores terceros, con los tres primeros ya clasificados matemáticamente: