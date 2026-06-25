¡Ecuador histórico! Le ganó a Alemania por primera vez y sigue soñando

La Selección de Ecuador pudo imponerse por 2-1 ante Alemania luego de un segundo tiempo en el que no paró de empujar y se quedó con una clasificación impresionante a los 16avos de final del Mundial 2026.

El quipo europeo había comenzado en ventaja desde el primer minuto, con el tanto del delantero Leroy Sané, mientras que el elenco dirigido por el argentino Sebastián Beccacece remontó con tantos del extremo Nilson Angulo, que había marcado el empate en el octavo minuto de la primera etapa, y el atacante Gonzalo Plata, a los 32 de la segunda parte.

El primer triunfo en la historia de Ecuador ante Alemania lo posicionó en el primer lugar de la tabla de mejores terceros, de manera parcial, con cuatro puntos y la clasificación garantizada, mientras que el elenco alemán ya tenía asegurada la cabeza del grupo y cerró la primera ronda con seis unidades.

Mientras que el elenco sudamericano deberá esperar al final de la fecha para conocer a su rival, Alemania está emparejada con un mejor tercero que saldrá de los grupos A, B, C, D o F.

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Por el otro partido del grupo, Costa de Marfil derrotó a Curazao por 2 a 0 y avanzó a 16avos de final como segundo de la zona.

Los goles de la victoria los anotó Nicolas Pepé a los siete minutos del primer tiempo y a los 19 del complemento,

*La tabla

Así terminaron las posiciones del Grupo E

1°) Alemania, 6 puntos (+6).

2°) Costa de Marfil, 6 (+2).

3°) Ecuador, 4 (0).

4°) Curazao, 1 (-8).