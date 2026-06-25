Renunció el jefe de Quirófanos del Hospital Penna con fuertes críticas al director

El jefe de Quirófanos del Hospital Interzonal Penna, Luciano Mutti, presentó su carta de renuncia al cargo e indicó que la situación es insostenible ya que no dan abasto con la demanda de la gente, a la vez que apuntó a la dirección del hospital, a la cual señaló por no tomar medidas para solucionar el problema.

"El principal problema que tenemos es el número limitado de anestesiólogos que están concurriendo a diario ya que son solamente dos, más el de guardia. Hoy en día los anestesiólogos tienen un convenio que le ofreció el Ministerio y es el número que tiene que concurrir, ni más ni menos. Están cumpliendo con eso. Pero ese número es muy poco o casi nulo para la alta demanda que hay", indicó el profesional, que se mantendrá en funciones en el Penna pero ya no como responsable del área.

"Hubo que hacer, en estos seis meses, una restricción de los turnos de quirófano en todas las especialidades quirúrgicas, que son alrededor de 10. Eso lleva a que muchos pacientes sean tratados tardíamente y se hagan diagnósticos también en forma tardía, desmejorando claramente su salud", dijo en diálogo con LU2.

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En su carta de renuncia, el médico aduce falta de respuestas por parte de la dirección del centro médico, cuyo titular es Jorge Moyano.

"Es altamente sabido por los Servicios Quirúrgicos que la solución simple y concreta se encuentra en un incremento en el número de profesionales anestesiólogos que concurren a diario. Para que esto suceda debe existir un nuevo acuerdo entre el Ministerio y la Sociedad de Anestesia. Y es responsabilidad de la Dirección intervenir y gestionar ante las autoridades provinciales y exigirlo", sostuvo.

"Todos los servicios quirúrgicos nos hemos reunido con la dirección, hemos planteado la problemática, hemos presentado notas y hemos hecho presentaciones también al Colegio de Médicos y a la Región Sanitaria. Son todas reuniones con discursos y palabras vacías, nos dicen 'vamos a hacer algo', pero a la hora de la práctica y de solución, nada, estamos igual que hace tiempo", aseguró Mutti.

Consultado por una situación de maltrato que subraya en su carta de renuncia, el profesional explicó: "La semana pasada hicimos una reunión con médicas especialistas en endoscopía infantil que necesitaban turno quirúrgico y, como no hay turno porque no hay espacio, hablamos con la dirección. Lo que yo expresé es que la solución más simple y concreta es que el Ministerio tiene que hacer un nuevo convenio con la Sociedad de Anestesia y que eso es responsabilidad de la dirección. Después de eso me echaron de la reunión y cuando envié la carta de renuncia al grupo de Whatsapp, el director de la institución la borró y me sacó del grupo", manifestó.

Mutti agregó que esta dificultad trae aparejado un inconveniente mayor, que impacta directamente en la formación de los futuros médicos:

"Más allá del déficit en la atención y en la solución a los requerimientos de los pacientes, esto también pega directamente en la formación a los médicos residentes que se están formando, que están haciendo su curva de aprendizaje en la especialidad, y no están haciendo una buena formación porque terminan su residencia operando menos de la cantidad que le exigen o habrá cirugías que nunca van a poder practicar para llevar a cabo el día de mañana. Y son los médicos que en 5 o 10 años nos van a estar atendiendo incluso a nosotros", afirmó.

Por último, remarcó que el contexto actual de la salud es muy grave y que la falta de recursos de la población, sumado a la baja de afiliaciones a obras sociales, empeora la problemática.

"Al hospital concurre gente que no tiene cobertura y no tiene posibilidad económica de hacer una atención afuera. Así y todo, obviamente, se están viendo pacientes con obras sociales que no pueden ser atendidos fuera, lo que hace que aumente la demanda y la capacidad de respuesta sea más complicada en los hospitales públicos", finalizó el profesional médico.