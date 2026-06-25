Sociedad Rural: remate ganadero del Banco Provincia con el martillo de Colombo y Magliano

Con el apoyo de Exponenciar, la jornada se destaca por las condiciones de financiamiento: tasas 0 % en dólares y 12 % en pesos. / Fotos: Prensa Expoagro.

El predio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, en Bordeu, será escenario en el día de hoy, jueves, de uno de los remates ganaderos más importantes de la región. Organizado por el Banco Provincia de Buenos Aires junto a Colombo y Magliano y con la fuerza de Expoagro, el evento reunirá a productores, compradores, consignatarios y referentes de la actividad de distintos puntos del país.

La subasta comenzará a las 13.30, será televisada (elrural.com) y contará con una oferta estimada de 12.000 cabezas de hacienda de distintas categorías, consolidándose como una gran oportunidad comercial para el sector ganadero en una de las zonas productivas más relevantes de la Argentina.

Uno de los principales atractivos será el esquema de financiamiento diseñado por Banco Provincia a través de Procampo Digital. Los compradores podrán acceder a líneas en pesos con plazos de entre 90 y 360 días y tasas desde el 12 % anual, mientras que para operaciones en dólares habrá financiación de hasta 360 días con tasas que van desde 0 % hasta 5,5 % anual.

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“Estamos muy conformes con la respuesta que tuvo esta convocatoria. Llegamos al remate con una oferta muy importante de distintas categorías, un volumen muy importante para la época del año y que refleja la confianza de los productores en esta propuesta conjunta”, destacó Juan Pedro Colombo, director de Colombo y Magliano.

El Banco Provincia ofrecerá beneficios especiales para los vendedores, incluyendo condiciones preferenciales para depósitos a plazo fijo, mejoras en operaciones cambiarias y bonificaciones para el descuento de valores emitidos por Colombo y Magliano.

“Bahía Blanca es un punto estratégico para la ganadería argentina y esperamos una importante participación de compradores de toda la región, especialmente del sur y centro de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Además, el esquema de financiamiento que pone a disposición Banco Provincia representa una herramienta muy valiosa para concretar negocios en un contexto donde contar con crédito competitivo marca una diferencia”, agregó.

“Para nosotros es muy significativo llevar adelante este primer remate junto a Banco Provincia y Exponenciar. Creemos que la combinación de una gran oferta de hacienda, condiciones financieras muy atractivas y una plaza ganadera de referencia como Bahía Blanca genera una oportunidad concreta para productores, compradores y toda la cadena. Tenemos grandes expectativas y estamos listos para vivir una gran jornada de negocios”, concluyó.

Primer remate organizado por Banco Provincia

Esta será la primera vez que Banco Provincia y Exponenciar concreten una acción conjunta de estas características, lo que consolida una alianza que busca acercar herramientas, financiamiento y oportunidades de negocio a los productores ganaderos.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

Juan Cuattromo, presidente de la entidad, señaló: “Desde Banco Provincia seguimos acompañando al sector agropecuario, que es clave para el desarrollo productivo de la Provincia y del país. Este tipo de iniciativas nos permite acercar herramientas financieras concretas y generar nuevas oportunidades para productores y empresas ganaderas”. Y agregó: “Ser parte de este remate junto a Exponenciar y Colombo y Magliano refuerza nuestro compromiso de estar cerca del productor, de impulsar más inversión, más producción y más negocios en toda la cadena ganadera”.

Esta iniciativa forma parte de la alianza estratégica entre Banco Provincia, Exponenciar y Colombo y Magliano, que busca acercar más herramientas financieras, generar oportunidades de negocio y fortalecer el desarrollo de la actividad ganadera en la región.