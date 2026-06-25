Obras de Brahms y Tchaikovsky, en la presentación de la Sinfónica

El viernes 26 de junio a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170), la Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto sinfónico con obras maestras del repertorio europeo. Bajo la dirección del maestro invitado Diego Lurbe, el programa incluirá la “Obertura para un Festival Académico, Op. 80” y las “Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56” de Johannes Brahms, junto con la Sinfonía N° 2 en do menor, Op. 17 "Pequeña Rusia” de Pyotr Ilich Tchaikovsky. Las obras de Brahms transmiten equilibrio y profundidad, mientras que la Sinfonía “Pequeña Rusia” de Tchaikovsky brilla con su fuerza expresiva y su entusiasmo festivo.

Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro o en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería. Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.