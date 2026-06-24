Senado: Sturzenegger defendió el uso de nuevas tecnologías para atraer empresas digitales

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseguró en el Senado que un país que "tiene la pretensión de liderar, es absolutamente imperativo poder incorporar estas nuevas tecnologías en nuestro derecho", al defender el proyecto de reforma de Sociedades.

Al exponer en la comisión de Legislación General del Senado, el ministro señaló que la "iniciativa representa una oportunidad para promover la radicación de empresas innovadoras vinculadas a la economía digital y fortalecer el desarrollo económico y tecnológico del país".

Sturzenegger expuso sobre el proyecto que busca limitar la participación del Estado en el armado y permite armar sociedades a través de inteligencia artificial.

Un punto clave es que se conforma la “Sociedad Automatizada”, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain.

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La presidenta de la comisión, la libertaria Nadia Márquez, aseguró que "esta iniciativa forma parte del profundo proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei para devolverle a los argentinos la libertad de emprender, producir e invertir sin trabas innecesarias".

"Estamos avanzando hacia un modelo donde el Estado deja de obstaculizar y pasa a respetar las decisiones de los ciudadanos", afirmó la senadora Nadia Márquez.

En la apertura del debate, la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Taddei Farfán, afirmó que es "una de las reformas más trascendentes del derecho argentino de las últimas décadas".

Detalló que esta iniciativa busca "adecuar el régimen societario a una realidad económica y tecnológica muy diferente de la existente al momento de la sanción de la ley vigente".

En tanto, el inspector General de Justicia, Alejandro Ramírez, sostuvo que el principal instrumento jurídico de organización empresarial de la Argentina fue diseñado "en un contexto sin internet, sin economía de plataformas, sin economía del conocimiento, sin inteligencia artificial y sin acceso global a los mercados de capitales".

Señaló que existe actualmente "una brecha entre el derecho escrito y la práctica real de los negocios", al tiempo que destacó que la reforma incorpora herramientas tecnológicas al régimen societario sin modificar los regímenes de responsabilidad civil y penal vigentes. (NA)