Alarma en Europa: Francia detectó el primer caso de ébola fuera de África

El Ministerio de Salud de Francia anunció el miércoles el primer caso confirmado de ébola en ese país, un médico que había regresado en avión de la República Democrática del Congo, donde se registra un importante brote.

Este caso es el primero de la fiebre hemorrágica mortal identificado fuera del continente africano durante el brote actual, que también afectó a Uganda.

Es la primera vez que Francia detecta el ébola. En 2014, durante un brote en África occidental, dos pacientes fueron trasladados a Francia, pero habían sido diagnosticados en el extranjero, recordó el sitio RFI y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El paciente, que llegó a París el martes, "embarcó en un vuelo comercial procedente de Kinshasa y era prácticamente asintomático, salvo por dolores de cabeza", según informó el ministerio.

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El estado del médico "empeoró ligeramente durante el vuelo", tras lo cual el paciente fue inmediatamente aislado y puesto bajo atención médica al aterrizar en París, incluso antes de que la enfermedad fuera identificada oficialmente, añadió el ministerio.

El paciente se encontraba en "estado estable" con una carga viral "muy baja", añadió el ministerio.

El médico viajó en un vuelo de Air France, según informó la aerolínea, que añadió haber facilitado la lista de pasajeros a las autoridades.

"Las autoridades sanitarias se están encargando de contactar con estos pasajeros", declaró Air France.

La oficina del primer ministro Sébastien Lecornu declaró que estaba siguiendo la situación "muy de cerca", pero el Ministerio de Sanidad recalcó que el riesgo de transmisión seguía siendo bajo.

ALIMA (Alianza para la Acción Médica Internacional), una organización médico-humanitaria internacional, afirmó que el paciente era uno de sus médicos.

Los trabajadores humanitarios suelen estar obligados a someterse a una cuarentena de tres semanas después de haber estado en contacto con casos infectados. (NA)