Apertura liguista: la A se define el sábado y la B el domingo

Este fin de semana se cerrará el telón para la fase inicial del Torneo Apertura en el fútbol de la Liga del Sur.

Con el desarrollo de la 14ª fecha, se conocerán los elencos que irán por el primer tramo del año.

En la A, donde Huracán ya tiene el 1 y Bella Vista está instalado en los playoffs, entre Liniers, Villa Mitre y Libertad saldrán los restantes elencos que acompañarán al Globo y al Gallego.

Los de la elite definirán todo el sábado, desde las 15. El detalle:

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Bella Vista-Huracán, Libertad-La Armonía, Sporting-Villa Mitre y San Francisco-Liniers (cancha de La Armonía).



En la B

Tres elencos irán por conseguir la ventaja deportiva de cara a los playoffs.

Todos los cotejos van el domingo, a las 15.

Se medirán: Pacífico de Cabildo-Comercial, Pacífico BB-Tiro Federal, Sansinena-Rosario y Dublin-Olimpo (en cancha de Bella Vista).