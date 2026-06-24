Argentina luchó hasta el final y sumó su primera victoria en la Liga de Naciones de Vóleibol

El seleccionado argentino de vóleibol que ya había mostrado una mejoría en el partido que perdió ante Brasil en el cierre del primer weekend, inició la segunda etapa de la Liga de Naciones de Vóleibol en Polonia ante Alemania con un triunfo por 3-2 (25-21, 15-25, 25-20, 15-25 y 15-13).

Este éxito le permitió salir de la mala racha de derrotas y recuperar buenos aspectos de juego en especial, desde el bloqueo. De nuevo, Luciano Vicentin se convirtió en un jugador clave anotando 19 puntos.

El equipo de Horacio Dileo —estuvo ausente por una intervención programada y lo dirigió su ayudante de campo Fabián Muraco— salió a jugar con Agustín Loser y Nicolás Zerba de centrales, los puntas fueron Luciano Vicentín y Luciano Palonsky, el opuesto Germán Gómez, el líbero Franco Massimino y de armador inició Matías Sánchez. También jugaron Manuel Armoa, Jan Martínez, Matías Giraudo y Luciano De Cecco.

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En el primer parcial, Argentina hizo pesar su juego para ganar 25-21 manteniendo siempre por encima en el marcador lo que obligó a Alemania a correr de atrás. El equipo albiceleste volvió a tener regularidad en el ataque con Vicentín, con 5 puntos y Palonsky con 4. También sumó un par de anotaciones por bloqueo gracias a Loser. Con esos aspectos, Argentina logró superar a un equipo que dio pelea con su opuesto Filip John.

En el segundo parcial, el equipo argentino jugó de manera errática y, en paralelo, los alemanes levantaron mucho, en especial en defense. Por eso hubo cambios en el equipo e ingresaron De Cecco, Ian Martínez y Armoa. Nada torció la historia y los europeos ganaron 25-15, gracias a su mejor gestión de ataque y a la irregular defensa y recepción nacional. El equipo albiceleste bajó en todas las estadísticas.

El tercer segmento tuvo un arranque muy bueno de Argentina, en especial, desde el ajuste del bloqueo que le permitió sumar y detener la potencia alemana. El ingreso de Ian Martínez para mejorar la defensa fue clave. Así fue que llegó a la línea de 20 puntos, con una ventaja de 8 lo que le permitió jugar con tranquilidad el cierre del set a pura defensa y bloqueo. Lo ganó 25-15 con una buena gestión de puntos de Germán Gómez y Martínez.

En el cuarto set, Alemania sacó una ventaja gracias a su buena gestión de la bolas re jugadas. El momento del 16-11 abajo puso a Argentina en modo error. Con los ingresos de Palonsky de opuesto, Armoa y De Cecco, Argentina se recuperó y acortó distancias. Pero un par de aces de Alemania ampliaron la ventaja y todo fue al quinto set, tras ese 25-18.

El tie break se jugó palo y palo y no se sacaron ventajas, con puntos rápidos de cada lado. Pero un par de buenos saques pusieron a los europeos 9-7 adelante. Dos errores alemanes ubicaron el set en 10-10. Un bloqueo tremendo de Vicentín le dio el primer match point a Argentina, que lo cerró por la misma vía pero con las manos de Zerba. El equipo albiceleste terminó imponiéndose por 15-13, para recuperar el envión triunfal.

¿Cómo sigue la competencia?

Argentina, tras el descanso de jueves, tiene los siguientes encuentros que se disputan en la ciudad de Gliwice contra China el viernes 26 a las 11.30, Turquía el sábado 27 a las 15.30 y Polonia el domingo 28 a las 15. Luego de una semana de descanso, el equipo se instalará en Japón en Kansai para jugar contra Canadá 15/7 a las 0, Cuba 17/7 a la 1, Italia 18/7 a las 7.20 y Japón 18/7 a las 7.20.

El segundo weekend tiene como sedes —además de Polonia— a Eslovenia y Francia. Hasta el momento, los mejores equipos son Brasil y Japón que vienen invictos, seguidos por Estados Unidos, Serbia, Italia y Eslovenia que sólo perdieron un partido. En los primeros partidos, Japón sigue su buena marcha y le ganó 3-1 a Serbia, Bulgaria superó a Italia por 3-2 y Turquía a China, por 3-0. (DeporTV)