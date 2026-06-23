Por el frío, volvieron a limitar la venta de GNC: en Bahía Blanca esperan un "invierno complicado"

Las bajas temperaturas que afectan a gran parte de la Argentina en el inicio del invierno ya tienen impacto directo en el sistema energético. En ese marco, se retomaron las restricciones a las industrias y estaciones de servicio de GNC a fin de garantizar el suministro en los hogares.

La situación se replica en todo el país, pero ya se ve reflejada en nuestra ciudad, con "cuotificaciones" de venta y entrega por parte de las distribuidoras.

De hecho, desde la Cámara de Estacioneros local anticiparon a La Nueva. que se espera "un invierno complicado".

"Ya venimos con una limitación de venta en Bahía Blanca, con un volumen autorizado diario de venta -se indicó-. Además, pareciera que esto viene para largo, porque todavía no empezaron los fríos intensos y ya se está cuotificando".

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Esta es la tercera vez en esta temporada que se limita el expendio de GNC y el suministro a industrias con contratos interrumpibles por las condiciones climáticas. El Gobierno y el sector energético monitorean de manera constante el sistema para adelantarse a posibles picos de demanda y evitar faltantes entre los usuarios prioritarios, como hogares de acogida, hospitales y escuelas.

En esta oportunidad, la medida -que las distribuidoras aplican en todo el país y según la cantidad de clientes con contratos interrumpibles que tenga- comenzó a mediados de la semana pasada y se mantendrá “hasta nuevo aviso”.

De acuerdo con datos de Enargas, el lunes 22 de junio, la demanda de gas se ubicó cerca de 155,5 metros cúbicos totales, con un consumo de hogares en torno a 80,4 m3. Y las previsiones apuntan a que en las próximas semanas siga en aumento por el invierno.

En la provincia de Buenos Aires, las principales zonas afectadas eran especialmente La Plata, donde solo seis estaciones de GNC tienen contrato firme, pero solo pueden expender hasta el límite diario programado, lo que generaba largas colas de automovilistas.

También se notaban las restricciones en localidades como Berisso y Ensenada. En concreto, se limitó la venta de GNC en aquellas bocas de carga que no cuentan con contratos en firme, es decir, sin garantía de suministro continuo. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en tanto, la mayoría de las estaciones cuenta con servicio firme; por ende, el suministro permanece activo, hasta el límite contratado. También y por los mismos motivos se registraban interrupciones en provincias como Córdoba y Santa Fe.

GNC: qué significa tener un contrato “no interrumpible” y uno “interrumpible”

En la Argentina, los usuarios no prioritarios de gas natural por redes (estaciones de servicio e industrias) pueden acceder al suministro mediante contratos con las distribuidoras con dos categorías: firme o no interrumpible y aquellos interrumpibles.

Un contrato no interrumpible es un acuerdo con la distribuidora de gas que garantiza el suministro continuo, incluso en momentos de alta demanda. Solo a veces, por razones de emergencia energética, pueden tener interrupciones, aunque programadas y relativamente cortas.

Esto obliga a la empresa proveedora a priorizar el abastecimiento a esas estaciones e industrias, que a su vez suelen pagar una tarifa más alta por esa garantía.

En cambio, otras industrias y estaciones de servicio del país tienen contratos interrumpibles, lo que significa que pueden ser desconectadas del suministro de GNC de forma temporal si hay una emergencia o si el sistema necesita priorizar el abastecimiento a hogares, hospitales o industrias esenciales. (La Nueva., con información de TN)