Definidas las semifinales de la LBB Plata: San Lorenzo ganó de local y Comercial y Ateneo de visita

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Guillermo Mallemaci le juega en la pintura a Luciano Vecchi. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

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Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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San Lorenzo le ganóó de local a Argentino, 68 a 61, Comercial venció en Punta Alta a Altense, 61 a 56, y Ateneo derrotó en Bahía a 9 de Julio, 64 a 50, en los terceros partidos de cuartos, por lo tanto sellaron sus series 2-1 y se metieron en semifinales de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

De esta manera, las llaves quedaron conformadas por San Lorenzo (2º)-Ateneo (9º) y Sportivo Bahiense (3º)-Comercial (4º).

Las series, al mejor de tres, estarán comenzando el próximo viernes.

9 de Julio (1)-Ateneo (2)

9 de Julio (59): R. Blanco, A. Costa (11), M. Costa (12), L. Vecchi (9), F. Escobar (9), fi; L. Lucchetti (9), A. Pena, B. Rodríguez (2) y S. Villegas (7). DT: Julián Turcato.

Ateneo (64): M. Leiva (4), F. Percello (6), B. Sacomani (20), G. Mallemaci (10), D. Ezcurra (11), fi; M. Casco (11), N. Bejarano (2), J. Margiotta y T. Gómez Lepez. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: 9 de Julio, 18-6; 34-28 y 44-46.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: Ateneo, 2-1.

San Lorenzo (2)-Argentino (1)

San Lorenzo (68): R. Aguirre (5), M. Martínez, L. Fernetich (8), J.I. De Pastena (11), J. Coria (20), fi; J. Fuentes (8), N. Herbik (7), F. Mariezcurrena (4) y S. Seewald (5). DT: Nicolás Becchina.

Argentino (61): J.P. Paronetto (11), J.C. Reschini (2), F. Malmesi (18), S. Boyé (10), M. Montanaro, fi; G. Parrotta (10), J. Gonzalía (4) y A. Puentes (6). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: San Lorenzo, 16-21; 31-29 y 48-47.

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Sam Inglera⁩.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Serie: San Lorenzo, 2-1.

Altense (1)-Comercial (2)

Altense (56): A. Lera (6), M. Ortega (2), L. Jaimes (20), B. Baier (4), O.D. Agalupe (12), fi; J.M. Bicondoa, E. Pordomingo (6), N. Altamirano (2), N. Zanabria (2) y J. Gómez (2). DT: Nicolás Altamirano

Comercial (61): J.C. Iturbide, S. Bussetti (9), L. Orellano (2), M. Álvarez (6), F. Cardone (17), fi; R. Lorenzo (12), M. Maina (3), F. Lambrecht (9) y G. Barcala (3). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Altense, 14-14; 35-27 y 40-43.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Eduardo Ferreyra y Mariano Enrique.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Comercial, 2-1.