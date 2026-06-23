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Mundial FIFA 2026.

Croacia trabajó y sufrió para vencer a Panamá y sumar sus primeros puntos en el Mundial

Ajustada victoria 1-0 de los europeos en Toronto. Los centroamericanos, eliminados en fase de grupos.

Croacia debió trabajar y sufrir más de lo esperado para derrotar 1-0 a Panamá en el BMO Field de Toronto y sumar sus primeros puntos en la Copa del Mundo.

El conjunto europeo, que había debutado con derrota 4-2 ante Inglaterra, se ubica tercero en el Grupo L con tres unidades y cerrará su participación ante Ghana (4). Mientras que los centroamericanos quedaron eliminados con la caída de este martes.

El gol de la victoria croata llegó a los 53 minutos a partir de un buen centro desde la derecha de Josip Stanišić que Ante Budimir llegó a conectar por el segundo palo.

Luka Modric alcanzó los 200 encuentros con la camiseta de su seleccionado y se convirtió en el cuarto futbolista a nivel mundial en lograrlo: Lionel Messi -Argentina-, Cristiano Ronaldo -Portugal- y Bader Al-Mutawa -Kuwait-, los otros tres.

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