Maradona sigue convocando: 120 personas en la tercera función y un proyecto que viaja a Italia

La tercera función del documental dedicado a Diego Maradona volvió a confirmar el interés que genera la propuesta. Con una asistencia de 120 personas, la producción independiente alcanzó una nueva convocatoria destacada y ratificó una tendencia positiva que se viene sosteniendo desde sus primeras presentaciones.

El recorrido comenzó con una primera proyección en el cine Visual y continuó con una segunda función realizada en la Universidad Nacional del Sur, en el edificio de Colón 80, en el marco de la conmemoración del nacimiento de Maradona. La reciente tercera presentación -que conicidió con los 40 años del golazo de Diego a los ingleses- permitió consolidar una audiencia que sigue creciendo a través del boca a boca, un factor clave para cualquier proyecto cultural independiente.

Más allá de la respuesta del público, Raúl Papalardo -el creador- señaló las dificultades encontradas para llevar el documental a distintas localidades de la región. Según explicó, no logró avanzar en gestiones para proyectarlo en Coronel Dorrego, De la Garma y Tres Arroyos, pese a los intentos realizados. Ante ese escenario, analiza la posibilidad de organizar funciones privadas para acercar la obra a esas comunidades.

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La situación contrasta con la experiencia vivida en Buenos Aires, donde el documental encontró espacios de exhibición con mayor facilidad y receptividad.

Mientras tanto, el proyecto comenzó a dar pasos hacia el exterior. El documental ya fue subtitulado al italiano y esta semana se concretará una reunión con grupos de fanáticos de Diego Maradona vinculados a Italia. Además, recientemente se realizó una entrevista para un diario de la ciudad de Lecce, un contacto que podría abrir nuevas oportunidades de difusión internacional.

Uno de los aspectos que más destaca el director es la autenticidad con la que fue concebida la obra.

“Honestidad brutal” es la definición que utiliza para describir el proceso creativo, remarcando que se trató de un trabajo realizado con absoluta libertad, sin condicionamientos políticos ni conflictos de guion.

La banda sonora también refleja ese espíritu independiente. Gran parte del material audiovisual fue aportado de manera desinteresada por personas que colaboraron con documentos, imágenes y registros considerados fundamentales para la construcción del relato.

La respuesta del público fue otro de los puntos destacados de la última función. Según relató Papalardo, el ambiente estuvo marcado por el respeto y la atención permanente de los asistentes. El silencio durante la proyección y el interés demostrado por los espectadores -con aplausos en al final del mismo- fueron interpretados como una señal de que el documental mantiene intacto el espíritu con el que nació.

Con tres funciones realizadas, una audiencia que acompaña y la posibilidad de desembarcar en Italia, el documental continúa ampliando su recorrido sin perder su esencia, como es una mirada genuina sobre Diego Maradona construida desde la pasión, la identidad y el compromiso cultural.