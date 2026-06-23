Inglaterra no pudo con Ghana y quedó abierta la definición del Grupo L

Inglaterra y Ghana igualaron 0 a 0 en el Boston Stadium por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 y dejaron abierta la definición de la clasificación a los dieciseisavos de final para la última jornada.

Ambos seleccionados llegaban al encuentro tras ganar en sus respectivos debuts y buscaban una victoria que les permitiera encaminar su pase a la siguiente instancia.

Sin embargo, protagonizaron un partido de escaso vuelo futbolístico y repartieron puntos para mantenerse invictos y compartir el liderazgo de la zona.

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Con este resultado y el triunfo de Croacia ante Panamá, por a 1 a 0, la zona quedó de la siguiente manera:

1°) Inglaterra, 4 puntos (+2); 2°) Ghana, 4 (+1); 3°) Croacia, 3 (-1) y 4°) Panamá, 0 (-2).

*Cómo termina

La tercera y última fecha del grupo se jugará el sábado desde las 18.

Los cruces serán: Panamá-Inglaterra y Croacia-Ghana.