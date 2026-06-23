En una tarde de locos, Huracán erró dos penales y se quedó con el 1 de rebote: del suplicio a la consagración

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Menos mal que el partido fue a puertas cerradas, porque si no algún hincha de Huracán, esos a los que se le eleva el ritmo cardíaco cada vez que juega el tan querido Globo del bulevar, hubiese terminado en el hospital con un infarto insalvable o con el corazón hachado y en pedacitos.

Porque errar dos penales, pelotear al rival en todo el segundo tiempo sin poder plasmar en la red el dominio físico, futbolístico y mental y que el gol salvador llegue por un rebote inesperado, es mucho. Repito, algunos no lo hubiesen podido soportar.

En este caso, el análisis de lo que sucedió esta tarde en El Fortín no puede ni tiene que cobrar más trascendencia que lo esencial, que no fue invisible a los ojos y lo consiguió el conjunto whitense después de traccionar y laburar el doble por los errores cometidos bajo un cielo que mutó los colores constantemente y un frío que te congelaba hasta las uñas.

Huracán necesitaba un punto y lo consiguió: empató 1-1 con San Francisco en el cierre de la fecha 13 del torneo Apertura de la A liguista y, a una jornada para que concluya el tramo regular, se quedó con el N° 1 y la ventaja deportiva de cara los playoffs.

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Más allá de que hoy su rendimiento no tuvo brillo ni vuelo celestial, la campaña para terminar en la cúspide, a 4 puntos de ventaja sobre Bella Vista, lo respalda con absoluta legitimidad. Cayó en el inicio mismo de la temporada (frente a Libertad) y después no perdió más: 7 victorias y 5 empates, para llegar a 26 unidades (66,6 %).

En la primera etapa, el actual líder de la competencia renegó con un “Santo” extrovertido --en un mano a mano rabioso-- y al mismo tiempo padeció el poder de un “Diablo” desenfrenado que merodeó el arco que da a calle Necochea.

Ahí, el Globito dilapidó en dos ocasiones la posibilidad de tranquilizarse sin tener que recurrir a un clonazepam.

A los 7 minutos, Segovia lanzó un centro desde la derecha, Aulestiare intentó despejar pero, cuando la pelota picó, le terminó dando en el brazo, que estaba despegado del cuerpo y por encima de su cabeza. Y como fue dentro del área, penal clarísimo que el árbitro Mariano Perretti sancionó sin dudar.

Lautaro Cerato se hizo cargo de la ejecución y el balón cayó entre los activos surtidores de combustible de la estación de servicio ubicada frente al estadio.

Y a los 45, Cerato hizo un rulo raro en el borde del cuadrante menor, Ramos le dio un “caderazo” y otro penal más claro que el agua de lluvia que ya estaba empezando a molestar y a mojar bastante.

Cambió el pateadaor, fue Leonel Navarro, quien sacudió fuerte y a media altura, pero hasta ahí llegó, con mano cambiada, Valentino Torres para coronar un atajadón.

Entre penal y penal, el que hizo las veces de local fue levemente superior por los pies bienaventurados de Zabala y Linares, quienes entendieron que el negocio estaba por los costados y podían facturar con la velocidad de Segovia o las apariciones mágicas de Matías Mayo. Pero “papa”, nada de nada, el encuentro explotó cuando entró en acción “Polvorita”.

Me refiero a Federico Pinedo, bautizado así por el relator de radio Ciudad Portuaria (FM 98,9), Franco Bahl Bariani, y que cumplió con la “ley del ex” definiendo por encima del arquero Matías Salvarezza.

El Sanfra, con Marcelo Castellano jugando de delantero, necesitaba sumar por otro menester, el de la permanencia. Y por eso finalizó ese primer período con un 4-4-1-1 y con su DT Julio Román dando indicaciones y ordenando a los suyos desde adentro de la cancha. El referí le llamó la atención una vez pero “Julito” debió, al menos, ser amonestado.

El de Villa Italia hizo semejante desgaste en esa parte inicial que se quedó sin nafta para el complemento. Ni siquiera le alcanzó con la reserva. Utilizó las tres ventanas y realizó cuatro cambios en 17 minutos, y aguantó lo que más que pudo parado decididamente en campo propio.

El rival lo dominó mentalmente, pero no lo fulminó futbolísticamente. Incluso el gol fue por un rebote involuntario y no porque Linares fue a buscar un rebote. Se entiende,¿no?

Segovia metió un centro pasado desde la izquierda, Seisdedos remató a la corrida, y la pelota, que se estaba yendo lejos del arco, dio en la canilla del “Pato” y se metió a contrapierna de Valentino Torres.

Antes, a los 10 minutos, el mismo Linares fue víctima de una falta grosera del 1 Celeste en la boca del arco que no observó Perretti ni sus asistentes. “Estaba tapado, la quiero ver por televisión”, reconoció el juez principal, que se “comió” el penal sobre el 10 huracanse. Y creame, ese fue más penal que los dos anteriores.

En fin, en una tarde de locos, el del bule (sin el profeta Dan Brian Scalco, suspendido por haber arribado a las cinco tarjetas amarillas) consiguió el primer objetivo, que lo obliga a “ir por todo”, como espresan sus dirigentes y seguidores cada vez que este equipo conducido por Mauro Brunelli infla el “Globo” de ilusiones y esperanzas.

La síntesis

Huracán 1 (4-1-3-2)

Salvarezza 5

Dauwalder 6

Reynoso 7

Aguirre 5

Navarro (c) 3

Zabala 6

Mayo 6

LINARES 7

Segovia 7

Cerato 5

Agudiak 4

DT: Mauro Brunelli

San Francisco 1 (4-1-3-2)

V. Torres 7

C. Ramos 4

Metz 5

Leguiza 6

Esparza 4

Aulestiare 4

J. Ramírez 4

L. Romero 6

Ocampo 5

Pinedo 7

Castellano (c) 5

DT: Julio Román

PT. Gol de Pinedo (SF), a los 24m. A los 8m. Cerato (H) desvió un penal y a los 46m. V. Torres (SF) le atajó un penal a Navarro (H).

ST. Gol de Linares (H), a los 32m.

Cambios. 70m. Seisdedos (6) por Mayo y Pacheco (5) por Navarro, 80m. Munives por Agudiak y 86m. E. Lischeske por Segovia y K. Tormann por Cerato, en Huracán; 51m. López Cruz (5) por C. Ramos, 58m. J. García (4) por Aulestiare y L. Vega (4) por Ocampo y 62m. J. F. Romero (5) por Esparza, en san Francisco.

Amonestados. Mayo (57m.) y Seisdedos (88m.), en Huracán; L. Romero (74m.) y López Cruz (88m.), en San Francisco.

Arbitro. Mariano Perretti (6).

Cancha. Villa Mitre (8,5).