“Argentina ya no depende de Messi para generar juego”, destacó Walter Carrio

La Selección Argentina atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en el Mundial y, ya clasificada a la siguiente fase, comienza a exhibir señales de una identidad cada vez más consolidada. Así lo analizó Walter Carrio, ex jugador y director técnico, quien remarcó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni ha logrado evolucionar más allá de su tradicional dominio de la posesión para convertirse en un conjunto versátil y difícil de vulnerar.

"Argentina viene mostrando una progresión constante a lo largo del torneo. Aunque algunos futbolistas todavía evidencian falta de ritmo competitivo, la clasificación anticipada le permite al cuerpo técnico trabajar con tranquilidad y continuar ajustando detalles de cara a los cruces decisivos", dijo Carrio, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play de lunes a viernes de 15 a 16.

"En el último encuentro, disputado ante un rival europeo de gran despliegue físico, el seleccionado nacional consiguió imponer condiciones pese a un comienzo adverso marcado por un penal fallado por Lionel Messi. El partido cambió a partir de una recuperación de Alexis Mac Allister, acción que permitió destrabar el desarrollo y otorgó al equipo el control del juego sin mayores sobresaltos", señaló.

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Uno de los aspectos más destacados por Carrio es la capacidad de adaptación táctica de la Selección.

"Argentina ya no depende exclusivamente de la tenencia de pelota para dominar los partidos. En distintos momentos puede replegarse en bloque bajo, ceder la iniciativa y, aun así, mantener el control territorial y limitar las llegadas rivales", aseguró.

En ese contexto, el rol de Messi también muestra una transformación.

"El capitán continúa siendo determinante, pero ahora cuenta con un equipo que genera juego y ventajas colectivas para dejarlo en posiciones favorables de definición. La dependencia de sus acciones individuales ha disminuido, dando lugar a una estructura más equilibrada y solidaria", apuntó.

Entre las actuaciones individuales sobresalen Facundo Medina y Lisandro Martínez, en la faceta defensiva del equipo de Lionel Scaloni.

"El primero aparece como una de las apuestas más acertadas del cuerpo técnico tras la lesión de Nicolás Tagliafico, gracias a su intensidad, orden y firmeza defensiva. Martínez, por su parte, sigue demostrando que puede compensar cualquier diferencia física con anticipación, movilidad, agresividad y una destacada capacidad para imponerse en los duelos aéreos", puntualizó.

Carrio también valoró positivamente algunas de las innovaciones reglamentarias implementadas por la FIFA durante el torneo. Consideró que las pausas de hidratación ofrecen a los entrenadores una oportunidad útil para realizar ajustes tácticos en tiempo real, mientras que las medidas destinadas a sancionar las pérdidas deliberadas de tiempo contribuyen a aumentar el tiempo efectivo de juego y mejorar el espectáculo.

En cuanto al panorama general del Mundial, el analista ubicó entre los principales candidatos a las potencias tradicionales como Inglaterra, Portugal y Francia. Sin embargo, también destacó el orden mostrado por Noruega y el crecimiento constante de Japón.

Entre las sorpresas del certamen sobresale Cabo Verde, una selección que llegó con bajo perfil y logró resultados que la posicionan como una de las revelaciones de la competencia.

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