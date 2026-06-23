Lucio Baeza disfruta de Pueyrredón en semifinales: "No sé cuántos podían esperar tanto de nosotros"

"Nos sentíamos con capacidad para llevarnos la serie. El segundo partido se nos complicó en cancha de ellos, que nos jugaron muy físico, pero en el primero, y sobre todo en el tercero, pudimos hacer el juego defensivo que nos caracteriza y así quedarnos con la serie", analizó Lucio Baeza, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Su equipo, Pueyrredón, se convirtió en semifinalista de la LBB Oro, superando a Estudiantes en cuartos de final, 2-1.

Una de las limitaciones del renovado plantel es que quedó corto de centímetros, algo que, está claro, lograron compensar.

"Somos uno de los equipos más parejos en cuanto altura, pero creo que eso nos da cierta ventaja, porque sabemos que la responsabilidad defensiva es para todos por igual, y podemos hacer cambiamos defensivos de manera más fácil que otros equipos", entendió.

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Lo cierto que Purre se metió entre los cuatro.

"A principios de año no esperábamos estar tan sólidos; no sé cuántos podían esperar tanto de nosotros, pero creo que tenemos un equipo muy completo", opinó.

Su próximo rival será Bahiense del Norte.

"Creo que tenemos bastantes chances con Bahiense, aunque ellos siempre te van a hacer una serie complicada. Pero nosotros venimos con la confianza bastante arriba y demostrando que somos un equipo candidato", señaló.

Lucio se formó en Alem, hizo experiencia en Bahía Basket jugando en Segunda y después pasó por Villa Mitre.

Ahora en Pueyrredón, definitivamente está jugando de base, su posición natural.

"Estoy muy contento, porque estoy teniendo lo que yo necesitaba, minutos en Primera, cruzarme con jugadores de primer nivel y jugando en mi posición natural, donde más puedo aprender con jugadores como Fer Alfonso o Damián Carci que tienen muchísima experiencia", destacó.

Los partidos eliminatorios siempre generan algo diferente, algo que Lucio, según dijo, lo está disfrutando.

"Si bien en el partido se pueden sentir nervios, confío en el trabajo y me gusta la presión, sentir que el equipo necesita de mí, me siento cómo teniendo responsabilidades. Ver la cancha llena y la gente alentando es algo que para mí no tiene precio, en este momento, con 19 años, es algo muy enriquecedor", destacó.

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