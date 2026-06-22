Kicillof entregará casas y patrulleros este miércoles en Bahía Blanca

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitará este miércoles Bahía Blanca, donde entregará viviendas y patrulleros, entre otras actividades. La información fue confirmada a La Nueva. desde el municipio bahiense.

Además, está previsto que el mandatario viaje también a Punta Alta, donde también llevará a cabo actividades protocolares.

De cualquier modo, se explicó que la llegada del Gobernador está supeditada a las condiciones climáticas.

En principio, Kicillof llegaría en la mañana a nuestra ciudad. Además de reunirse con el intendente Federico Susbielles y otros referentes del justicialismo, encabezará la entrega de 44 viviendas construidas ejecutadas por la cooperativa 15 de Diciembre, con fondos de la Provincia, a través del programa Bonaerense II.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según se informó, la inversión total de este proyecto supera los 4 mil millones de pesos. En marzo, el funcionario ya había entregado otras 101 viviendas en el mismo desarrollo habitacional.

Posteriormente hará lo propio con 17 patrulleros, que estarán destinados a reforzar la seguridad local.

También se prevé que, en algún momento, el mandatario bonaerense mantenga un encuentro con la prensa, aunque aún no se aclaró ni el momento ni el lugar.

Luego de la entrega de los patrulleros en Bahía Blanca, ya en el vecino municipio de Coronel Rosales, Kicillof recorrerá la Base Nº 30 de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA).

Asimismo, visitará las obras de puesta en valor del nuevo edificio administrativo de la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta, y entregará 242 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa.