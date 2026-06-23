General Cerri: detuvieron a un prófugo por un abuso sexual cometido en Santa Cruz

Un hombre de 34 años que se encontraba prófugo de la Justicia de la provincia de Santa Cruz fue detenido este mediodía en General Cerri.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 13.30 en calle Teresa Ascencio al 1800. Según informaron las fuentes policiales, la captura se dio en cumplimiento de una orden de detención dispuesta por la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Gallegos.

El detenido está imputado en una causa caratulada como "Abuso sexual con acceso carnal" (Expediente N° 7919/23).

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Los hechos que se le imputan ocurrieron en el año 2019 en la ciudad turística de El Calafate. De acuerdo con la investigación, el acusado habría obligado a quien era su expareja en ese momento a mantener relaciones sexuales.

Tras efectivizarse la detención en la vía pública de la vecina localidad, donde el implicado se encontraba residiendo, el sujeto fue trasladado de inmediato a la sede de la Subcomisaría para cumplimentar los recaudos legales correspondientes antes de quedar a disposición de los magistrados santacruceños.