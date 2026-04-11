Kicillof destacó la reconstrucción y la respuesta solidaria de Bahía

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

En el marco del 198º aniversario de Bahía Blanca, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recordó la inundación que afectó a la ciudad en marzo de 2025 y la definió como “una verdadera tragedia” que dejó profundas marcas en la comunidad, pero que también movilizó una respuesta solidaria y un amplio operativo de asistencia por parte del Estado provincial.

A 13 meses de aquel temporal desvastador, el mandatario repasó las acciones desplegadas por la Provincia y las obras que se pusieron en marcha para la recuperación de la ciudad, en el marco del Plan de Reconstrucción Integral impulsado tras la catástrofe.

“Hace un año Bahía Blanca sufrió una verdadera tragedia que movilizó a todo un pueblo que entiende que en nuestra provincia nadie se salva solo. Bahía es un ejemplo que todos deben seguir”, expresó el gobernador.

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Y añadió: “La ciudad se sigue poniendo de pie con la mejor respuesta que podamos dar ante estas tragedias”.

Según detalló, la intervención provincial se organizó en torno a tres ejes principales. El primero fue la readecuación del Canal Maldonado, una obra estructural destinada a mejorar el sistema hidráulico de la ciudad y que ya está en marcha.

El proyecto contempla tareas de limpieza de arroyos y recuperación de puentes y actualmente se encuentra en su segunda etapa, con el objetivo de triplicar la capacidad del canal para prevenir futuras contingencias.

El segundo eje estuvo vinculado con la recuperación del sistema de salud, especialmente del Hospital Interzonal Dr. José Penna, uno de los centros sanitarios más importantes de la región. Allí se renovó la instalación eléctrica y se reactivaron servicios clave como Neonatología, Quirófano y el área de Urgencias, seriamente afectados durante la emergencia.

Tras una inversión de más de $35.000 millones, todos los servicios del hospital se encuentran en funcionamiento luego de la afectación que sufrió por la inundación en marzo de 2025.

Al respecto, Kicillof sostuvo: “Hemos hecho enormes inversiones para recuperar este hospital y hoy es un orgullo encontrarlo de esta manera: trabajamos en los laboratorios, en los quirófanos, entregamos un nuevo equipamiento y ahora estamos abriendo las puertas de esta residencia”.

“A pesar de la discriminación del Gobierno nacional, tenemos el compromiso de trabajar codo a codo con el intendente Susbielles para que Bahía Blanca salga adelante”, manifestó el mandatario provincial en su última visita a la ciudad.

El tercer frente de intervención apuntó a la reconstrucción de infraestructura urbana, con trabajos en pavimentos, accesos, veredas, espacios públicos, desagües pluviales y redes de agua y cloacas en distintos sectores de la ciudad.

El gobernador también recordó el operativo de emergencia desplegado en los días posteriores al temporal, cuando la Provincia movilizó más de 560 efectivos policiales, unos 200 bomberos, helicópteros y vehículos para colaborar en tareas de rescate y asistencia a los vecinos damnificados.

En paralelo, se distribuyeron alimentos, elementos de limpieza, colchones, ropa, agua potable y materiales para colaborar con la reconstrucción de viviendas afectadas por la inundación.

Además, durante aproximadamente un mes más de 800 voluntarios provenientes de distintos puntos de la provincia participaron en tareas de limpieza y saneamiento en calles, casas y escuelas.

En el plano educativo, Kicillof destacó que se realizaron refacciones en los establecimientos escolares que habían sufrido daños y se entregaron kits escolares y guardapolvos para que los alumnos pudieran retomar las clases a partir del 15 de marzo, apenas una semana después de la emergencia.

La asistencia también incluyó herramientas financieras y beneficios impositivos. El Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó líneas de financiamiento a Bahía Blanca y a otros municipios afectados por el temporal, mientras que se implementaron subsidios destinados a hogares de menores ingresos.

Asimismo, a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana se destinó un fondo de asistencia de 773 millones de pesos para tareas de recuperación, mientras que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires dispuso la exención por un año del Impuesto Inmobiliario Urbano y del Impuesto Automotor para los propietarios que acreditaron daños en sus vehículos.

“Dijimos que no nos íbamos a ir de Bahía Blanca cuando se apagaran las cámaras y lo cumplimos”, afirmó el gobernador.

Kicillof sostuvo que el proceso de reconstrucción continúa y valoró la respuesta de la comunidad bahiense frente a una situación que puso a prueba a la ciudad.

A un año de la inundación que dejó huellas profundas en la vida cotidiana de los vecinos, el mandatario concluyó que la recuperación se sostiene en una combinación de políticas públicas y compromiso social.

“La mejor respuesta frente a estas tragedias es un Estado que no abandona a su pueblo y un pueblo que lleva la solidaridad como bandera”, expresó.