Gustavo Elías: “Ya no hay excusas; tenemos que abordar juntos el progreso”

“Después de semejantes desgracias nos preguntábamos cómo salir adelante. Y acordamos que la única manera era entre todos. A partir de nuestras muchas fortalezas. Las mejores respuestas las vamos a obtener en la medida que salgamos a mostrarnos, a decir quiénes somos, qué podemos dar”.

Gustavo Elías, titular de la Unión Industrial de Bahía Blanca, resumió así el momento que ofrece nuestra ciudad en su 198° aniversario.

“Somos un nodo estratégico, energético, logístico, agropecuario, industrial, petroquímico, académico... Y con un respaldo cultural enorme. O sea, disponemos de un cúmulo de fortalezas para esgrimir de una buena vez. Y con una Región política llamada a convertirse en una Región económica importante”, manifestó el empresario bahiense.

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--Elías, usted mencionó una serie de fortalezas que nadie debería poner en duda. ¿Qué nos falta entonces?

--Actitud para ponerlas en práctica. Tenemos mucho para dar. Y más ahora después de la firma de este tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que nos va a permitir ganar mercados que antes teníamos obturados.

--¿Realmente ve ese acuerdo como un punto de partida?

--Sí, claro. Nos va a permitir, por ejemplo, exportar en contenedores productos de calidad, incluso elaborados, lo que va a generar un desarrollo geométrico para los productores y empresarios. Es lo que se viene y obviamente hay que aprovecharlo. Estar a la altura.

“Y en esto incluyo a toda la Región y a la potencialidad de nuestro puerto, que viene creciendo y lidera el sistema portuario argentino en varias facetas, con una línea técnica de excelencia, lo cual lo torna diferente a otros puertos”.

--Este último tiempo hace mucho hincapié en la palabra “unión” y no me refiero a la entidad que preside. ¿A qué lo atribuye?

--A que realmente es tiempo de unión, de planificar el crecimiento. Estamos saliendo de la zona de confort, empezando a caminar. Discutiendo lo que necesitamos para crecer y también lo que aportamos y podemos aportar fronteras afuera.

“La pandemia, los temporales y la inundación claramente funcionaron como un punto de inflexión. De alguna manera ayudaron a repensarnos. Ya no hay excusas; tenemos que abordar juntos el progreso”.

--Dentro de este contexto general, ¿percibe una ciudad más segura que en otros tiempos?

--Se han dado algunos pasos muy importantes. La Justicia conformó la mesa de la droga. Todas las políticas que circulan alrededor surgen en ese sentido. Afortunadamente no padecemos la existencia de carteles como ocurre en ciudades de Colombia o México, por ejemplo. No es un tema nada menor.

--Volviendo al tema de la “Regionalización”, hay que admitir que la UIBB ha encarado una estrategia movilizadora en ese sentido.

--Bueno, ahí tenemos los recientes convenios que hemos firmado con algunos municipios del sudoeste bonaerense (Adolfo Alsina, Villarino y Saavedra). Bahía, históricamente, le ha dado la espalda a la Región. Hoy estamos convencidos de la necesidad de impulsar una integración que nos permita, de manera conjunta, posicionarnos en lo económico, en lo turístico y también en lo industrial.

“Estamos tratando de abrazar a la Región, de crear un ámbito potente para salir a discutir nuestro desarrollo productivo en forma global. La ciudad, como cabecera regional, debe asumir un rol de liderazgo en este nuevo proceso que se avecina.

--¿Allí podemos incluir la necesidad de una mayor autonomía de nuestros municipios?

--Entendemos que debe lucharse en esa dirección, por municipios con decisión propia a la hora de discutir el progreso. La distancia con los centros de decisión obliga a empezar a tomar una buena parte de las decisiones desde nuestro medio.

--Si tendría que señalar alguna debilidad en cuanto a este momento de Bahía, ¿cuál sería básicamente? ¿A qué apuntaría?

--A la falta de instrumentación de políticas públicas. Las grandes obras, por ejemplo, datan de muchísimos años atrás. Bueno, creo que es hora de empezar a repensar este tema. Seguimos luchando con ciertas limitaciones estructurales y la necesidad de replantear el desarrollo urbano. Fueron muchos años de mirar del suelo hacia arriba y no mirarnos hacia abajo.

“Seguimos padeciendo la carencia de una estrategia colectiva. Se trata de un desafío y demanda unidad. Tenemos que aprender a vivir con lo nuestro, ver de dónde sacamos recursos y poner a Bahía en el lugar que tiene que estar. Es responsabilidad nuestra. ¿Si algo me molesta? ¡Y sí! Que haya otras comunidades que se hacen oír con mayor fuerza que la nuestra. En eso estamos”.