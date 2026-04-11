Una ciudad en transición, con heridas abiertas y a las puertas de grandes inversiones

Bahía Blanca llega a un nuevo aniversario en un escenario marcado por contrastes, pero también por señales que permiten proyectar una recuperación en el tiempo.

A poco más de un año de la inundación de marzo de 2025, la ciudad continúa recomponiéndose de un impacto que dejó huellas profundas, tanto en su infraestructura como en su dinámica social y económica.

El temporal no sólo generó daños inmediatos, sino que también dejó al descubierto fragilidades estructurales que venían acumulándose desde hace décadas.

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Más allá de las urgencias de miles de bahienses, la respuesta inicial permitió recuperar funcionamiento en áreas críticas, pero con el correr de los meses se fue consolidando una idea que hoy aparece como central: la reconstrucción será necesariamente un proceso largo.

No se trata de volver a una situación previa, sino de avanzar hacia un esquema más resiliente, lo que implica tiempo, inversión y planificación sostenida.

El comercio está exigido

En ese marco, la recomposición avanza de manera desigual. Varios sectores (no todos) vinculados a la producción y a la exportación muestran capacidad de recuperación más rápida, mientras que aquellos asociados a la economía cotidiana continúan atravesando dificultades.

El comercio es, probablemente, el caso más evidente de esta tensión.

A la caída del consumo se suma un cambio más profundo en los hábitos de compra. El avance del comercio electrónico, la mayor disponibilidad de productos importados y la transformación de los canales de distribución están modificando el funcionamiento tradicional del sector.

En este contexto, muchos negocios enfrentan un escenario incierto, con márgenes reducidos y la necesidad de adaptarse a nuevas reglas.

La reconversión comienza a aparecer como un proceso inevitable. La incorporación de herramientas digitales, la redefinición de la oferta, la integración con esquemas logísticos más eficientes y nuevas formas de vinculación con el consumidor son algunos de los caminos posibles. Sin ese proceso, el riesgo de pérdida de competitividad y cierre se vuelve cada vez más concreto.

El centro en la mira

Este fenómeno tiene además una expresión territorial clara. El centro de la ciudad, históricamente núcleo comercial, administrativo y social, comienza a mostrar signos de transformación. Menor circulación, sectores degradados, edificios abandonados y cambios en la dinámica cotidiana plantean la necesidad de repensar su rol en el nuevo contexto.

La recuperación del área central, no sólo en términos económicos sino también urbanos y estéticos, aparece como un desafío estratégico hacia adelante.

Nuevas tensiones

A estos cambios se suma un contexto más amplio, atravesado por transformaciones tecnológicas y productivas.

La digitalización, la automatización y las nuevas formas de organización del trabajo ya generan tensiones en sectores como el transporte, la salud y la educación. Se trata de procesos que no son exclusivos de la ciudad, pero que impactan en su estructura económica y social y que seguirán profundizándose en los próximos años.

Obras clave

En ese marco, también comienzan a registrarse algunos avances en materia de infraestructura vinculada a la reconstrucción. Uno de los casos es el canal Maldonado, donde ya se colocan los pilotes para el primer puente.

La obra, que se puso en marcha tras los daños provocados por la inundación de 2025, apunta a triplicar la capacidad de transporte de agua de un sistema construido hace casi ocho décadas.

Si bien se trata de trabajos que demandarán tiempo, marcan una dirección en el proceso de adecuación de la ciudad frente a eventos de mayor exigencia.

Base productiva

En este escenario, Bahía Blanca cuenta con un elemento a favor que resulta determinante. Una parte significativa de su economía está vinculada a sectores que hoy muestran dinamismo a nivel nacional, como la energía y la agroindustria. Este rasgo, que ya formaba parte de su perfil histórico, adquiere mayor relevancia en el contexto actual.

La agroindustria regional continúa expandiéndose y ese crecimiento se refleja de manera directa en el movimiento portuario. Las terminales locales mantienen un flujo sostenido de embarques de granos y subproductos, consolidando su participación dentro del sistema exportador argentino. Los datos recientes lo evidencian con claridad.

En enero de 2026 operaron 115 buques en el puerto, frente a 85 en igual mes de 2025 y 66 en 2024. El ingreso de camiones superó las 40.800 unidades, mientras que el movimiento ferroviario también se mantuvo en niveles elevados, con más de 4.500 vagones. Estos números reflejan tanto el aumento de la producción como la capacidad del sistema portuario para canalizar mayores volúmenes.

Perfil ampliado

A la operatoria tradicional se suma una creciente participación de cargas vinculadas al sector energético. Equipos industriales de gran porte, componentes para infraestructura y estructuras destinadas a proyectos asociados a Vaca Muerta forman parte de una operatoria cada vez más compleja.

Este tipo de movimientos consolida a Bahía Blanca como una plataforma logística integral, con capacidad para atender distintos segmentos productivos.

Nuevas inversiones

En esa línea, las inversiones proyectadas refuerzan el escenario de expansión. El proyecto anunciado por Transportadora de Gas del Sur, con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares, apunta a ampliar la infraestructura para el procesamiento y transporte de líquidos de gas natural, con impacto directo en la región.

A esto se suma la posibilidad de nuevas inversiones en el complejo de fertilizantes. Adecoagro evalúa avanzar con una planta propia, mientras que el esquema industrial vinculado a Profertil y Pampa Energía analiza ampliar su capacidad con una eventual tercera planta de urea.

De concretarse, estos proyectos, más alguno más en carpeta, implicarían un salto en la producción y en los volúmenes exportables, con impacto directo en la actividad portuaria, el empleo y la dinámica regional. En ese escenario, Bahía Blanca reafirma su rol como nodo estratégico dentro de la matriz energética y agroindustrial del país.

Obras portuarias

El sistema portuario, por su parte, también avanza con obras orientadas a acompañar este crecimiento. El desarrollo del muelle en General Cerri será un nuevo aporte a la comunidad, mientras que las mejoras en accesos viales buscan ampliar la capacidad operativa y mejorar la eficiencia en la circulación de cargas, elementos clave para sostener el ritmo de expansión que muestran los sectores productivos.

En contraste, persisten demoras difíciles de explicar en obras viales de alto impacto para la conectividad urbana y regional.

La autopista de circunvalación conocida como “El Cholo” y el paso urbano, junto con la traza de la ruta 33, continúan sin avances significativos, en un escenario de paralización de proyectos que habían sido considerados estratégicos.

Se trata de intervenciones clave para mejorar la circulación, reducir riesgos y acompañar el crecimiento del área metropolitana, cuya falta de definición sigue operando como una remora en la dinámica urbana.

Servicios estables

Si bien aún resta mucho por hacer, en medio de este proceso comienzan a observarse también algunos avances en servicios esenciales. Durante el último verano, el sistema de provisión de agua logró responder sin inconvenientes de magnitud, a diferencia de lo ocurrido en temporadas anteriores.

Aunque se trata de un avance puntual, al menos constituye un bálsamo dentro de largos años signados por la carencia de un servicio esencial

Desafíos amplios

El escenario económico general, sin embargo, plantea desafíos adicionales. La Argentina, al igual que gran parte del mundo, atraviesa un proceso de reconversión impulsado por nuevas tecnologías y cambios en los sistemas productivos.

En este contexto, uno de los desafíos centrales será ampliar la base de sectores que logran crecer, generar empleo y reducir la desocupación, intentando que la brecha existente entre el sur de la ciudad, castigado y con numerosos asentamientos precarios, logre acercarse a un norte muy diferente.

Bahía Blanca, con su inserción en cadenas estratégicas como la energía y la agroindustria, tiene condiciones para formar parte de ese proceso. Pero esa ventaja deberá complementarse con la capacidad de integrar ese crecimiento con una mejora sostenida en su entramado urbano y social.

Mirada futura

En este aniversario, la ciudad se presenta así en una etapa de transición. Con una reconstrucción que demandará tiempo, con sectores que enfrentan desafíos profundos y con otros que avanzan con fuerza. Entre esas tensiones se define un presente complejo, pero también una oportunidad.

A dos años del bicentenario, Bahía Blanca comienza a delinear el escenario en el que llegará a esa fecha simbólica. No sólo como balance de su historia, sino como punto de referencia para proyectar su futuro en un contexto económico y tecnológico en transformación.

El camino hacia adelante no será inmediato ni lineal. Mucho depende de lo que sucederá a nivel nacional, pero en la medida en que logre sostener sus fortalezas productivas, acompañar la reconversión de su economía y avanzar en su recuperación, la ciudad podrá consolidar un perfil que combine desarrollo productivo con mayor equilibrio urbano.

Se trata de un proceso que exigirá tiempo, pero que ya comienza a ofrecer algunas señales en esa dirección. Ojalá así sea.