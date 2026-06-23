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Nuevos cortes de tránsito en Bahía Blanca a partir del miércoles

Por esta razón, algunas líneas de colectivo deberán modificar su recorrido habitual.

Foto: Emmanuel Briane - La Nueva.

Por diversas obras de infraestructura, diversas calles de Bahía Blanca estarán cerradas al paso en los próximos días, de acuerdo a lo informado por el municipio.

En este marco, el miércoles estará cerrado por 24 horas Bouchard, entre Cramer y Paroissien, por una obra de reconstrucción de infraestructura.

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Además, hasta el viernes 26 ocurrirá lo propio con Paunero y Teniente Farías en sus intersecciones con 25 de Mayo, debido a trabajos en la red cloacal.

Por este corte, la línea 500 transitará desde Sesquicentenario a Ingeniero White, por 25 de Mayo, Pedro Pico, Cuba, Paunero, Pedro Pico y luego retomará su recorrido habitual.

Asimismo, seguirá por dos semanas más el corte que se registra en Sisco y Plunkett por una obra de red cloacal.

Mientras que el jueves 25, por 48 horas, estará cerrada Humboldt, entre Cramer y Godoy Cruz, por una obra de reconstrucción de infraestructura.

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