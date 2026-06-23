Nuevos cortes de tránsito en Bahía Blanca a partir del miércoles
Por esta razón, algunas líneas de colectivo deberán modificar su recorrido habitual.
Por diversas obras de infraestructura, diversas calles de Bahía Blanca estarán cerradas al paso en los próximos días, de acuerdo a lo informado por el municipio.
En este marco, el miércoles estará cerrado por 24 horas Bouchard, entre Cramer y Paroissien, por una obra de reconstrucción de infraestructura.
Además, hasta el viernes 26 ocurrirá lo propio con Paunero y Teniente Farías en sus intersecciones con 25 de Mayo, debido a trabajos en la red cloacal.
Por este corte, la línea 500 transitará desde Sesquicentenario a Ingeniero White, por 25 de Mayo, Pedro Pico, Cuba, Paunero, Pedro Pico y luego retomará su recorrido habitual.
Asimismo, seguirá por dos semanas más el corte que se registra en Sisco y Plunkett por una obra de red cloacal.
Mientras que el jueves 25, por 48 horas, estará cerrada Humboldt, entre Cramer y Godoy Cruz, por una obra de reconstrucción de infraestructura.