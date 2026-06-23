Encontraron cocaína fraccionada y marihuana en un operativo policial y hay dos detenidos

En el marco de una investigación por un hecho de hurto, personal de la Comisaría Quinta realizó un allanamiento en una vivienda de calle Pacífico al 1500, que culminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos Fabián “El Mono” Samuel y Estefanía Suazo, quienes serán indagados por la Fiscalía Nº19.

En el inmueble los efectivos hallaron 14 envoltorios de nylon con 7,8 gramos de cocaína, un trozo compacto de la misma sustancia con un peso de 7,2 gramos, 3,8 gramos de cogollos de marihuana, un plantín, bolsas con sustancias de corte, envoltorios destinados al fraccionamiento y un teléfono celular.

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Según informó la policía, en la vivienda estaría funcionando un almacén y los elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga se encontraban a simple vista en una vitrina. Además, frente al domicilio se encuentra una escuela.

Samuel registra antecedentes vinculados a infracciones a la Ley de Estupefacientes y que ya había sido aprehendido en el mismo domicilio durante un allanamiento realizado por la DDI en mayo de 2023. Asimismo, en esa vivienda también había sido detenida anteriormente su madre, quien fue condenada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Interviene la Fiscalía Nº 15.