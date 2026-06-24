Shakira confesó cuál sería su colaboración soñada

La cantante colombiana Shakira, una de las artistas más destacadas a nivel mundial, confesó cuál sería su colaboración musical soñada. Sus declaraciones se volvieron virales en redes sociales y sus fanáticos están a la espera de que se concreten sus sueños.

Shakira no se achicó a la hora de destacar a otra figura musical, demostrando lo conectada que está con las tendencias actuales.

En diálogo con la influencer Lele Pons, en el marco de una charla en su podcast Suite 305, la barranquillera reveló que le "encantaría" hacer una colaboración en el futuro con la cantante británica Dua Lipa, una de las grandes voces del Pop actuales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Con Dua Lipa me encantaría", contestó cuando Lele le preguntó sobre un futuro proyecto juntos.

"¿Dua, estás escuchando?", bromeó con las cámaras.

Además, destacó las habilidades de la cantante británica-albanesa: "Habla español perfecto y es increíble".

Esa simple mención fue suficiente para que los fanáticos de ambas enloquecieran y soñaran con un proyecto entre las dos figuras. (NA)