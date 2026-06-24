Homenaje musical a Shakespeare en la Asociación Bahiense de Cultura Inglesa

Este año se conmemora el 410° aniversario del fallecimiento del gran dramaturgo inglés William Shakespeare. En este marco, la Asociación Bahiense de Cultura Inglesa ofrecerá un concierto de música en vivo en su sede de calle Zelarrayán 245, el viernes 26 de junio a las 18 hrs.

A través de la música, se evocará el universo sonoro que rodeó la vida y la obra de Shakespeare, cuya imaginación dio origen a obras célebres como Macbeth, Romeo y Julieta, Rey Lear, El mercader de Venecia y Sueño de una noche de verano, entre otras.

El concierto estará a cargo de Tempo di Camerata, agrupación integrada por Pablo Cáceres Silva, Alfredo Obiol y Gustavo Fernández, dedicada a la investigación y difusión de música antigua y tradicional. Los músicos recrearán Sueño de una noche de verano mientras ofrecen un relato sobre el contexto histórico de la obra.

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La obra está ambientada en la víspera de la noche de San Juan, una fecha tradicionalmente asociada con la magia, los sueños y la alteración del orden natural. En un bosque encantado, seres mágicos y hadas confunden a cuatro jóvenes enamorados, generando enredos amorosos y emociones cambiantes. Con la llegada del amanecer, los hechizos se deshacen y los conflictos encuentran una resolución armónica.

La obra invita a reflexionar sobre el amor, la imaginación y la tensión entre el caos y el orden, en una noche mágica en la que la realidad se transforma hasta recuperar el equilibrio.

El concierto será de entrada libre y gratuita, se interpretará en castellano y tendrá una duración aproximada de una hora.