Con dos partidos de 71 puntos, Bahiense del Norte se metió en la final de la LBB Oro Femenina

A brazo partido van por el rebote Agustina Kenny (BdN) y Victoria Hollman. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte derrotó como visitante a Estudiantes, 71 a 65, selló la serie semifinal 2-0 y, en consecuencia, se convirtió en el primer finalista de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

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Curiosamente, en el primer juego el tricolor también había anotado 71, contra 60 del albo.

Su rival surgirá del partido que disputarán esta noche, desde las 21, Villa Mitre (0)-9 de Julio (1), arbitraje de Juan Agustín Matías, Alberto Arlenghi y Micaela Sanhueza.

En el primer juego se impuso el albiazul, 59 a 48.

No pasa. Entre Kenny y Vasconcelo le bajaron la barrera a Victoria Escudero.

En el triunfo de Bahiense en el Casanova se repartieron un tiempo cada uno con el albo.

El primero fue para el local, que lo ganó 39 a 28 y el complemento se impuso la visita, 43-26.

Bahiense no contó con Guillermina Rial y Ana Liz Carcas, ambas lesionadas.

De todos modos, hubo respuestas importantes de Victoria Pérez, que anotó 17 puntos (7-8 en t2) y bajó 9 rebotes; Paloma Vecchi sumó 14 unidades y 4 recobres; Juana Montivero terminó con 16 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, mientras que Renata Vasconcelo bajó 10 rebotes, anotó 7 puntos y repartió 4 asistencias.

Kenny se desprende del balón, defendida por Lucía Hiebaum y Victoria Hollman.

Entre las locales, Victoria Hollman convirtió 21 puntos (7-10 en t2), tomó 6 rebotes y dio 5 asistencias, a la vez que Sofía Trellini sumó18 unidades (2-7 en t3, 4-7 en t2 y 4-5 en t1), más 8 rebotes y 4 asistencias.

Renata Vasconcelo se hace grande para contener a Sofía Trellini.

La síntesis:

Estudiantes (65): S. Trellini (18), V. Escudero (9), V. Hollman (21), L. Hiebaum (4), I. Basaul (7), fi; L. Mansilla (2), K. Kovach (4) y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.

Bahiense (71): P. Vecchi (14), A. Kenny (9), A. Rodríguez (4), R. Vasconcelo (7), M.V. Pérez (17), fi; J. Montivero (16), I. Canutti (2), C. Zanotto (2) y C. Pisani. DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Estudiantes, 21-18; 39-28 y 49-48.

Arbitros: Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés⁩ y Camila Robles.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Serie: Bahiense, 2-0.