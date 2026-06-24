Con dos partidos de 71 puntos, Bahiense del Norte se metió en la final de la LBB Oro Femenina
El tricolor venció a Estudiantes, 71 a 65 (2-0). Hoy se miden Villa Mitre (0)-9 de Julio (1).
deportes@lanueva.com
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Bahiense del Norte derrotó como visitante a Estudiantes, 71 a 65, selló la serie semifinal 2-0 y, en consecuencia, se convirtió en el primer finalista de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".
Curiosamente, en el primer juego el tricolor también había anotado 71, contra 60 del albo.
Su rival surgirá del partido que disputarán esta noche, desde las 21, Villa Mitre (0)-9 de Julio (1), arbitraje de Juan Agustín Matías, Alberto Arlenghi y Micaela Sanhueza.
En el primer juego se impuso el albiazul, 59 a 48.
En el triunfo de Bahiense en el Casanova se repartieron un tiempo cada uno con el albo.
El primero fue para el local, que lo ganó 39 a 28 y el complemento se impuso la visita, 43-26.
Bahiense no contó con Guillermina Rial y Ana Liz Carcas, ambas lesionadas.
De todos modos, hubo respuestas importantes de Victoria Pérez, que anotó 17 puntos (7-8 en t2) y bajó 9 rebotes; Paloma Vecchi sumó 14 unidades y 4 recobres; Juana Montivero terminó con 16 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, mientras que Renata Vasconcelo bajó 10 rebotes, anotó 7 puntos y repartió 4 asistencias.
Entre las locales, Victoria Hollman convirtió 21 puntos (7-10 en t2), tomó 6 rebotes y dio 5 asistencias, a la vez que Sofía Trellini sumó18 unidades (2-7 en t3, 4-7 en t2 y 4-5 en t1), más 8 rebotes y 4 asistencias.
La síntesis:
Estudiantes (65): S. Trellini (18), V. Escudero (9), V. Hollman (21), L. Hiebaum (4), I. Basaul (7), fi; L. Mansilla (2), K. Kovach (4) y A. Rucci. DT: Julián Manqueo.
Bahiense (71): P. Vecchi (14), A. Kenny (9), A. Rodríguez (4), R. Vasconcelo (7), M.V. Pérez (17), fi; J. Montivero (16), I. Canutti (2), C. Zanotto (2) y C. Pisani. DT: Luciano Deminicis.
Cuartos: Estudiantes, 21-18; 39-28 y 49-48.
Arbitros: Juan Gabriel Jaramillo, Lucas Andrés y Camila Robles.
Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).
Serie: Bahiense, 2-0.