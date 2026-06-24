Colombia le ganó a Congo 1 a 0, clasificó y ahora va por el primer puesto

Colombia derrotó a Congo 1 a 0, logró el pasaje a la próxima instancia y ahora irá por el primer puesto del Grupo K en el Mundial, tras cerrarse la 2ª fecha.

El lateral Daniel Muñoz rompió el cero cuando quedaban 14 minutos por jugar.

El seleccionado que conduce el argentino Néstor Lorenzo se metió entre los 32 mejores y cerrará el Grupo ante Portugal. Con un empate será primero.

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El cotejo se jugó en el Estadio AKRON, de Guadalajara, con arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

POSICIONES

COLOMBIA 6 (+3)

PORTUGAL 4 (+5)

CONGO 1 (-1)

UZBEKISTAN 0 (-7)