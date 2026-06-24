El bahiense Facundo Tello va por su quinto partido mundialista, en la definición del Grupo A

Dos árbitros argentinos impartirán justicia hoy en los dos encuentros que definirán los clasificados del Grupo A del Mundial 2026, que se disputarán hoy a las 22.

El bahiense dirigirá su segundo cotejo en esta edición de la competencia, cuando sea el principal en el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur, que se disputará en Monterrey.

Facu en el certamen durante el empate entre Canadá y Bosnia en lo que marcó su cuarta participación en la cita máxima.

Previamente, había dirigido tres juegos en Qatar 2022: Suiza-Camerún (1 a 0), Corea del Sur-Portugal (2 a 1) -ambos por la fase de grupos- y Marruecos-Portugal (1 a 0) por los cuartos de final.

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Junto a Tello trabajarán los asistentes argentinos Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. La terna se completará con los colombianos Andrés Rojas como cuarto árbitro y Alexander Guzmán como quinto árbitro.

Mientras que Falcón Pérez será el encargado de dirigir el partido entre República Checa y México, que se jugará en el estadio Azteca.

El árbitro argentino tendrá así una nueva presentación en la Copa del Mundo luego de su estreno mundialista en la goleada de Suecia sobre Túnez durante la fase de grupos.

La terna arbitral estará integrada además por los asistentes argentinos Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. Como cuarto árbitro fue designado el chileno Cristian Garay, mientras que su compatriota José Retamal cumplirá funciones como quinto árbitro.