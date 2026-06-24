Agenda, día 13: con presencia bahiense, empieza a cerrarse la fase de grupos y habrá más partidos que nunca

¿Tan rápido?

Aunque parezca que el Mundial 2026 comenzó hace unos instantes, hoy se pondrá en marcha la tercera y última fecha de la fase de grupos del certamen.

Debido a esto, a partir de ahora serán jornadas de súper acción y habrá 6 partidos, correspondientes al Grupo A, B y C ya que los de cada encuentros de cada zona se jugarán en simultáneo porque definirán las posiciones para avanzar a 16avos.

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Además, la jornada tendrá presencia argentina, ya que dos árbitros de nuestro país impartirán justicia en los encuentros que culminarán el Grupo A.

El bahiense Facundo Tello será el árbitro de Corea del Sur-Sudáfrica, que se jugará a las 22.

Mientras Yael Falcón Pérez pitará en México-República Checa, también desde las 22.

La siguiente es la programación del día

**Grupo B

*Suiza vs Canadá

-Hora: 16

-Estadio: BC Place (Vancouver)

-Árbitro: Ramon Abatti (Brazil)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

*Bosnia-Herzegovina vs Qatar

-Hora: 16

-Estadio: Lumen Field (Seattle)

-Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

-TV: Paramount+ y DSports

**Grupo C

*Escocia vs Brasil

-Hora: 19

-Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

-Árbitro: César Arturo Ramos (México)

-TV: Telefé, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Marruecos vs Haití

-Hora: 19

-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

-Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

**Grupo A

*Sudáfrica vs Corea del Sur

-Hora: 22

-Estadio: Estadio BBVA (Guadalupe)

-Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports

*República Checa vs México

-Hora: 22

-Estadio: Estadio Azteca

-Árbitro: Yael Falcón (Argentina)

-TV: Paramount+ y DSports