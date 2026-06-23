En Médanos y Punta Alta pueden surgir hoy los finalistas de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Caza y Pesca Huracán Médanos (5º) y Barracas (2º) podrían convertirse esta noche en finalistas del primer tramo correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Los medaneses recibirán a Bahiense del Norte B (1º) y Barracas visitará a Pellegrini (3º), ambos encuentros, desde las 21.

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En caso de ser necesario jugar un tercer partido, el mismo irá el domingo, invirtiendo nuevamente las localías, de lo contrario, ese día empezará la final, al mejor de cinco.

Caza y Pesca (1)-Bahiense B (0)

Caza y Pesca intentará repetir de local lo que hizo de visitante ante Bahiense B, al que venció 65-62 en el primer juego y le cortó el invicto en esa condición.

Los medanenses suman siete triunfos consecutivos.

El tricolor, en tanto, va a una cancha en la que ya ganó, en fase regular, 74 a 71.

En ambos partidos la diferencia fue de tres puntos.

Cancha: Caza y Pesca.

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Comisionado: Ariel Di Marco⁩.

Novedades: Caza y Pesca continúa sin Bruno Meschini (esguince). Bahiense, por su parte, no tiene nuevamente a Franco Pérez (de viaje) y se suma Juan Manuel Pites, quien se lesionó una rodilla el último domingo.

Pellegrini (0)-Barracas (1)

Barracas se impuso en el primero de la serie ante Pellegrini, 79-73 y llega en un momento de plenitud, con 11 triunfos consecutivos.

El local, en tanto, tenía siete victorias consecutivas hasta el último juego. Su única derrota en el Daniel Rubio (en siete presentaciones) fue justamente ante Barracas, en la quinta fecha, 89-82.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.

Comisionado: Ariel Mallimaci.

Novedades: el azulgrana nuevamente no tendrá a Lucas Cattafi (con un golpe) y se sumaría Nicolás Themtham, quien está con un fuerte cuadro gripal.

Barracas, por su parte, sufrirá la baja de Mauro Capurso (desgarro), quien había sido muy valioso el primer juego.