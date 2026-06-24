Piden ayuda para capturar a un acusado de abuso que está prófugo desde hace 14 años

“Si esta persona queda libre tendremos un abusador suelto, que no dudo pueda llegar a cometer el mismo delito”.

Así describe la abogada Yamila Segovia la búsqueda de un sujeto que desde hace más de una década elude a la Justicia, acusado de violar en Puan a una nena de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de la agresión sexual.

“Estamos trabajando arduamente para poder dar con esta persona, que está prófuga desde hace mucho tiempo por cometer un delito”, resume.

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La víctima es familiar de Yamila, quien decidió estudiar Derecho para ponerse la causa “al hombro” y evitar que quede impune.

“Esto comenzó en 2009. En su momento la llevó adelante una fiscalía, pero finalmente terminó recayendo en la UFIJ N° 12, de la doctora Leila Scavarda. En 2012 se ordenó su detención”.

“El caso se denunció, comenzaron a investigar y rápidamente se determinó que esta persona era culpable del delito, porque esta niña, con solo 11 años, quedó embarazada y producto de esto nació una criatura de otra criatura”, señala.

Agregó que la prueba de ADN “fue suficiente para determinar que Alberto Martín Del Valle era responsable”.

La joven describe que el imputado “detentaba una postura de autoridad ante la niña, porque era su padrastro. Cuando se descubrió el embarazo la situación salió a la luz, se denunció y se comprobó”.

Asegura también que el acusado “se benefició de una Justicia que claramente no trabajó como corresponde, porque no lo pudieron encontrar. La causa quedó juntando polvo en una fiscalía”.

Involucrarse

Segovia afirma que “fui creciendo en esta situación y es algo que genera mucho dolor en la familia. Decidí a estudiar derecho, entre otras cosas, para adquirir herramientas y conocimiento. Cuando logré matricularme lo primero que hice fue solicitar la vista de la causa y posteriormente me presenté como particular damnificada”.

“Con el tiempo fue entendiendo que durante muchos años no hicieron nada, entonces, con los colegas que me ayudan, comenzamos a impulsarla de nuevo”.

Destaca la tarea que viene llevando adelante la Oficina Técnica de Identificación de Procesados (OTIP), en la persona de Celeste Peralta, y el compromiso del Fiscal General de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández.

“Muchos abusadores se benefician de que si se mantienen prófugos la causa pueda llegar a prescribir (se encuentra apelada ante la Cámara Penal una decisión en ese sentido de la Justicia de Garantías). Más allá de que pueda ser culpable o no, si la persona buscada no aparece, lamentablemente, terminamos todos perjudicados”.

Búsqueda

Relata que en 2015, apenas con una computadora que le habían facilitado en la escuela, comenzó a buscar al sujeto.

“Me puse a preguntar y logré dar con el dato de que estaba viviendo en Capital Federal. Avisé a la comisaría y cuando fueron se determinó que le habían advertido de la situación y se había ido”.

También sabe que “rearmó su vida, se puso en pareja nuevamente y hasta tuvo una hija. Utilizó otros nombres como Martín Lezcano o Martín Morales”.

Del Valle fue buscado en el conurbano bonaerense (Florencia Varela, Bosques y Quilmes) y en la localidad balnearia de Mar de Ajó, aunque en todos los casos los intentos de detenerlo arrojaron resultados negativos.

“Estuvo en un lugar donde funcionaba un comedor con un montón de niños y luego también anduvo ligado a una iglesia en la que había un merendero para chicos vulnerables. A este tipo le encanta andar donde hay menores, entonces es un llamado a la comunidad de manera urgente para que, entre todos, podamos encontrarlo”.

Para ello, según indica, crearon la cuenta de Instagram @alerta_busqueda_activa donde hay información del caso.