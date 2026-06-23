Crimen en Quequén: ordenan una pericia mental al hermano de "Paquillo"

El fiscal Walter Pierrestegui, quien investiga el crimen de Delia Mercedes Romero de Sánchez (86) en Quequén, ordenó una pericia para conocer la salud mental del único detenido por el caso, Jorge "Garda" Sánchez, uno de los hijos de la víctima.

El sospechoso es hermano de Luis Eduardo "Paquillo" Sánchez, un futbolista que es gloria del club Villa Mitre y que actualmente vive en nuestra ciudad.

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Jorge Sánchez (56) fue indagado en las últimas horas por el citado fiscal, bajo los cargos de homicidio agravado por el vínculo, y se negó a declarar, asesorado por el defensor oficial de Necochea, Agustín Dómina.

Luego fue conducido a la sede de la DDI de Necochea, donde permanece detenido.

El conmocionante matricidio se registró el viernes en el interior de la vivienda ubicada en la calle 548 al 1000, del barrio Atepam, en Quequén.

Con la pericia para conocer el estado psicofísico del también exfutbolista -de paso fugaz por la institución tricolor bahiense- se procura determinar fehacientemente si pudo comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, tal como se consideró desde un primer momento.

El estudio estará a cargo de la Asesoría Pericial, con intervención de especialistas en neurología y otras disciplinas (con información y fotos de Ecos Diarios y Noticias de Necochea).