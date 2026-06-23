Avanza la obra del edificio del ISFDYT N° 25 de Carmen de Patagones

Por Agencia Patagones

Con tareas de terminación de cielorrasos, colocación de luminarias, trabajos en interiores, pintura de frisos y pintura exterior del edificio, avanza la etapa final de la intervención en el edificio del Instituto de Formación Docente y Técnica N°25, de Carmen de Patagones.

En las últimas horas, el intendente Ricardo Marino, acompañado por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni, supervisó el avance de las tareas.

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Durante la recorrida, verificaron el desarrollo de los trabajos que se llevan adelante en el marco de una importante intervención destinada a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

Posteriormente, Marino y Baffoni recorrieron la obra de ampliación de la Escuela Secundaria N° 8, donde los trabajos registran un importante nivel de avance.

En este establecimiento ya se completó el levantamiento de mampostería de las cuatro aulas hasta los niveles de encadenado y, durante la próxima semana, está previsto el inicio de las tareas correspondientes a la ejecución de las cubiertas.

La continuidad de estas obras permitirá fortalecer la infraestructura educativa local y brindar mejores espacios para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Obra de saneamiento

Por otra parte, las autoridades recorrieron la obra de la nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales que se ejecuta en Carmen de Patagones, con el objetivo de supervisar el avance de los distintos frentes de trabajo.

Actualmente, las tareas se concentran en la instalación de la cañería de impulsión que conectará la estación de bombeo con la futura planta, además de los trabajos que se desarrollan en el sector de las lagunas que formarán parte del sistema de tratamiento de los efluentes.

Asimismo, avanza la ejecución de la infraestructura eléctrica necesaria para el funcionamiento del complejo, incluyendo la colocación de postes para la provisión de energía en media tensión.