Semana clave en el juicio por Loan: declaran los testigos y podría romperse el pacto de silencio

Una semana clave se espera en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes debido a que empiezan a declarar los testigos, entre ellos los padres del menor, y hay expectativa de que alguno de los acusados rompa el pacto de silencio que ya lleva más de dos años.

La semana pasada la audiencia se dictó un cuarto intermedio por 72 horas con el objetivo de que la nueva defensa del acusado Federico Rossi Colombo, Juliana Machado, pueda leer el expediente tras el escándalo en su presentación, que provocó demoras en el desarrollo.

Este miércoles inicia la segunda semana del debate en la que hay 17 imputados, siete de la causa principal y los 10 restantes de la paralela. Se espera que en la jornada de mañana, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, continúe con la lectura de las acusaciones.

Luego, se dará comienzo al desarrollo de las testimoniales, donde se aguarda que los padres del pequeño, María Noguera y José Peña, presten declaración ante el tribunal.

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Con el inicio del debate, la intriga se centra en saber si alguno de los acusados pedirá la palabra y expondrá ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco sobre qué pasó con Loan aquel 13 de junio de 2024 o guarda silencio.

Aunque no hay fecha estipulada, se calcula que el juicio tardará en tener alguna resolución del tribunal dentro de seis meses, no solo porque las audiencias son dos veces por semana, sino también por las posibles presentaciones de planteos por parte de las defensas y las extensiones de las declaraciones.

Acusados

De la causa principal son juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación. (NA)